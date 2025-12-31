Los vecinos de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) se reúnen para despedir 2025 a plena luz del día

Decenas de personas durante el XXV aniversario de ‘la toma das uvas’ en la Praza de Ravella, a 31 de diciembre de 2025, en Vilagarcía de Arousa, Pontevedra Elena Fernández - Europa Press

Alrededor de un centenar de personas se han reunido esta mañana en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) para despedir el año en la ya tradicional 'toma das uvas' a plena luz del día.

Como informa Europa Press, este 2025 se celebra el XXV aniversario de una celebración que nació en 1998-1999 como idea pionera en España para despedir el año a plena luz del día. Hoy es uno de los signos de identidad más reconocibles de la ciudad.

Para este XXV aniversario el Concello había anunciado el reparto de unos 400 kilos de uvas, más de 400 botellas de cava y miles de bolsas de gominolas para el público, que se ha reunido en la Praza de Ravella a partir de las 11:00 horas.

El acto, conducido por el humorista Carlos Blanco y Erea Hierro, se ha prolongado hasta las 13.00 horas. Además de la tradicional toma de uvas a las 12:00 horas, los vecinos han disfrutado de actividades de animación, un concierto y un pasacalles.