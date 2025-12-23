Más de 150 personas disfrutan en Sanxenxo (Pontevedra) de una masterclass por el envejecimiento activo

Más de 150 personas mayores y 40 alumnos del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidade de Vigo han participado este martes en una masterclass de ejercicio físico celebrada en el pabellón de Baltar, en Sanxenxo (Pontevedra). La actividad ha sido organizada por la institución académica viguesa y el Concello de Sanxenxo para promover el envejecimiento activo.

Como informa el ente local en una nota de prensa, este evento se celebra cada año y es parte de la colaboración estratégica entre el gobierno local y la Universidade de Vigo, que se mantiene desde hace un cuarto de siglo. En este tiempo, ambas instituciones han impulsado programas pioneros para la promoción de la salud y la mejora de calidad de vida de las personas mayores.

La iniciativa, dirigida en esta ocasión por el especialista Ignacio Rebollo, no solo busca fomentar la práctica segura y adaptada del ejercicio físico en población mayor, sino también generar transferencia de conocimiento entre el ámbito académico y la sociedad. Los 40 estudiantes de la UVigo tuvieron la oportunidad de presenciar metodologías innovadoras en entornos reales.

La concejala de Asuntos Sociales, Paz Lago, y los profesores José María Cancela y Rosana Fernández también han asistido al acto. Cancela, docente de Nuevas Tendencias de Ejercicio Físico con Adultos Mayores con patologías, ha señalado que "este tipo de experiencias son esenciales para formar profesionales competentes y, al mismo tiempo, contribuir a una sociedad más saludable y activa.

Por su parte, Lago ha destacado "el compromiso del Concello con programas que mejoren la calidad de vida de nuestros mayores". Cabe recordar que las 150 personas participantes, que algunas fueron disfrazadas de Navidad, están inscritas en el programa municipal de Educación Física para mayores.