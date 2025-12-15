Dos personas intoxicadas en Cambados (Pontevedra) por el mal funcionamiento de una chimenea

Dos personas tuvieron que ser evacuadas al Hospital do Salnés tras sufrir una intoxicación de monóxido de carbono debido al mal funcionamiento de una chimenea. Ocurrió, en torno a las 07:00 horas de la mañana, en un domicilio ubicado en la parroquia de Castrelo, en el lugar de Couto de Arriba.

Un particular dio la voz de alerta a la central de emergencias para solicitar asistencia médica para estos dos vecinos, personas mayores que se encontraban mal y que presentaban dificultades para respirar.

Al parecer y tal y como pudo recoger Europa Press, el origen radicó en una chimenea que, por un mal funcionamiento, llenó de humo la vivienda y redujo los niveles de oxígeno, tal y como explicaron los agentes de la Policía Local desplazados al punto.

Con esta información, los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) pidieron la colaboración de los profesionales del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y de los miembros del servicio local de emergencias de Cambados y de la Policía Local.

Tanto el equipo de la ambulancia como los efectivos del servicio municipal comprobaron que las mediciones de monóxido de carbono eran positivas y procedieron a ventilar el inmueble.