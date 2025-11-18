Rueda ensalza en Cambados (Pontevedra) la nueva lonja de Tragove como símbolo del impulso al sector pesquero DAVID CABEZÓN @ XUNTA

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este martes la renovada lonja de Tragove, en Cambados (Pontevedra), un espacio que acaba de culminar una profunda reforma y ampliación gracias a una inversión autonómica de 1,4 millones de euros.

Rueda ha destacado la actuación como un ejemplo palpable del "compromiso real" del Gobierno gallego con el sector marítimo-pesquero, al que ha definido como "una muestra perfecta de la Galicia Calidade que nos identifica dentro y fuera del país".

Durante el recorrido, el presidente ha subrayado que "la gente del mar, que recoge el mejor producto del mundo, merece las mejores instalaciones para conservarlo, comercializarlo y ponerlo en valor".

Las obras, según ha detallado, han permitido transformar la lonja en un espacio más eficiente y cómodo: se ha renovado la sala de subastas, se habilitaron nuevas zonas de almacén, oficinas y vestuarios, se ha instalado una cubierta completamente nueva y se ha incorporado un soportal para carga y descarga.

Además, se ha creado un área de 300 metros cuadrados destinada al tratamiento, limpieza y preparación del pescado. "Aquí hay mucha economía y muchas familias que viven del y para el mar; nuestra obligación es acompañarlas", ha afirmado.

Tragove mueve cada año más de 600.000 kilos de pescado, con un valor de 6,3 millones de euros, y concentra el 75% de las ventas de volandeira fresca de toda Galicia.

La campaña de Navidad que acaba de arrancar confirma su fortaleza: durante la primera semana se han descargado ya más de 7.000 kilos diarios, una cifra que marca un nuevo récord en la instalación.