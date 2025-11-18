Rueda ensalza en Cambados (Pontevedra) la nueva lonja de Tragove como símbolo del impulso al sector pesquero

O Salnés

La Xunta invierte 1,4 millones en una infraestructura clave que moderniza la actividad y bate récords de descargas en plena campaña navideña

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha visitado este martes la renovada lonja de Tragove, en Cambados (Pontevedra), un espacio que acaba de culminar una profunda reforma y ampliación gracias a una inversión autonómica de 1,4 millones de euros.



Rueda ha destacado la actuación como un ejemplo palpable del "compromiso real" del Gobierno gallego con el sector marítimo-pesquero, al que ha definido como "una muestra perfecta de la Galicia Calidade que nos identifica dentro y fuera del país".

Durante el recorrido, el presidente ha subrayado que "la gente del mar, que recoge el mejor producto del mundo, merece las mejores instalaciones para conservarlo, comercializarlo y ponerlo en valor".

Las obras, según ha detallado, han permitido transformar la lonja en un espacio más eficiente y cómodo: se ha renovado la sala de subastas, se habilitaron nuevas zonas de almacén, oficinas y vestuarios, se ha instalado una cubierta completamente nueva y se ha incorporado un soportal para carga y descarga.

Además, se ha creado un área de 300 metros cuadrados destinada al tratamiento, limpieza y preparación del pescado. "Aquí hay mucha economía y muchas familias que viven del y para el mar; nuestra obligación es acompañarlas", ha afirmado.

Tragove mueve cada año más de 600.000 kilos de pescado, con un valor de 6,3 millones de euros, y concentra el 75% de las ventas de volandeira fresca de toda Galicia.

La campaña de Navidad que acaba de arrancar confirma su fortaleza: durante la primera semana se han descargado ya más de 7.000 kilos diarios, una cifra que marca un nuevo récord en la instalación.