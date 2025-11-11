Decomisan en la ría de Arousa (Pontevedra) 340 kilos de centollo por superar el tope establecido

Más concretamente, según recoge Europa Press en base a información de la Xunta de Galicia, fueron incautadas 89 piezas de miños -un total de 4.450 metros de artes de pesca de enmalle-. Además, el buque "fue precintado como medida cautelar ante el inicio del expediente sancionador".

Desde la Consellería do Mar quisieron poner el foco en el "impacto negativo de estas prácticas para el sector profesional" ya que "ponen en riesgo el buen desarrollo de la campaña y el buen comportamiento en los precios de este producto en el mercado".

En el amplio operativo, liderado por Gardacostas de Galicia, colaboraron la Unidad de Policía Nacional Adscrita de la comunidad gallega y el servicio marítimo de la Guardia Civil. Estas actuaciones continuarán desarrollándose a lo largo de toda la campaña por todo el litoral gallego, tal y como avanzó el Ejecutivo autonómico.