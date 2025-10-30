Queen, la perrita que busca la familia que merece en Caldas de Reis (Pontevedra)

Queen busca familia, pero no una familia cualquiera, sino una que le dé la vida que merece. Y es que, hasta el momento, el animal vivió sin atención ni paseos hasta acabar en un estado de desnutrición aparente.

Al menos eso es lo que denunciaron desde la Asociación de Rescate Animal Cadeliños y desde la Protectora de Animais do Morrazo, que elevaron el caso al Concello y a la Policía Local, adjuntando una imagen en la que se podía ver al can en la situación referida encima de un tejado. "El animal presenta signos aparentes de abandono, al encontrarse aislado, con aspecto físico deteriorado y sin condiciones adecuadas de bienestar", reflejaron en un escrito en alusión a una posible vulneración de la Ley de protección y bienestar de los animales de compañía en Galicia.

Tras visibilizarse el caso y atendiendo a la última actualización del colectivo animalista, la Policía de Caldas y el Seprona acudieron a la vivienda en cuestión y, tras determinar el veterinario encargado que "no estaba tan mal como para una retirada forzosa", la dueña accedió voluntariamente a cederla.

En unos ocho días, si así lo determina el ente provincial, podrá ser adoptada: "Esperamos, de corazón, que su nueva familia sea la que se ha merecido toda la vida", concluyen desde Cadeliños.