Pillan en Sanxenxo (Pontevedra) a un joven de 21 años con mil cajetillas de tabaco en su coche

Intervenidas casi un millar de cajetillas de tabaco sin precinto ni estampilla, a un conductor de 21 años interceptado por la Guardia Civil en Sanxenxo (Pontevedra) Guardia Civil

La Guardia Civil ha incautado de casi un millar de cajetillas de tabaco que un joven de 21 años de edad llevaba en un vehículo, con el que circulaba por una vía de Vilalonga, en Sanxenxo (Pontevedra).

Según han confirmado fuentes de la Comandancia de Pontevedra a Europa Press, la intervención se produjo durante un dispositivo en el que los agentes dieron el alto a este vehículo. Entonces, observaron que no llevaba puesta la bandeja de atrás y que sobresalían del maletero dos cajas blancas de grandes dimensiones.

Al preguntar por el contenido de las cajas, el conductor se quedó callado y finalmente respondió que lo desconocía. Ante su actitud sospechosa, los agentes le instaron a abrir una de ellas y comprobaron que estaba llena de cartones de tabaco sin precinto ni estampilla.

Por estos hechos se realizó un acta de decomiso, y se aprehendieron un total de 990 cajetillas. Asimismo, se confeccionó un acta de denuncia por infracción de la ley de represión del contrabando contra el conductor, que reconoció que ambas cajas eran suyas.