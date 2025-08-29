Accidente de tráfico en Meis (Pontevedra): fallece una persona y otras dos resultan heridas

Una persona ha fallecido y otras dos han resultado heridas tras chocar dos vehículos en el municipio pontevedrés de Meis. Los servicios sanitarios le practicaron maniobras de reanimación, pero solo pudieron confirmar su fallecimiento.

Según ha informado el 112, tuvieron constancia de este accidente sobre las 17:40 horas, a través del aviso de un particular. Dos coches acababan de chocar en el kilómetro 16 de la PO-531, en Paradela, y una de las personas permanecía inconsciente dentro de uno de los dos vehículos implicados.

Así, se solicitó acción de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, de la Guardia Civil de Tráfico y de los voluntarios de Protección Civil de Meis. El 061 movilizó al helicóptero medicalizado con base en Santiago.

Dos de los implicados fueron evacuados al hospital de referencia, mientras que a un tercero se le practicaron maniobras de reanimación en el lugar. Con todo, los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.