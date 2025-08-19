Denunciados 170 conductores en la Fiesta del Agua de Vilagarcía, con un detenido vecino de Arteixo por un atropello

Multitud de personas durante la Fiesta del Agua en Vilagarcía de Arousa. Elena Fernández - Europa Press

La Guardia Civil ha presentado el balance de su actuación durante la Fiesta del Agua de Vilagarcía, que se ha saldado con 170 conductores denunciados y un detenido por huir tras atropellar a un peatón.

Según ha informado la Benemérita, el dispositivo culminó con la denuncia de 170 conductores, casi 100 de ellos por conducir superando las tasas de alcoholemia permitidas o hacerlo tras consumir drogas, además de varios investigados por vía penal.

También se detectaron varios vehículos realizando transporte público de viajeros sin licencia, conocidos como taxis piratas, y se detuvo a un joven de 24 años y vecino de Arteixo por huir tras un atropello.

El joven circulaba con daños en el parabrisas y tras ser sometido a las pruebas de detección de alcohol en aire espirado arrojó una tasa positiva de más de 0,60 mg/l, por lo que se efectuaron diligencias policiales de estos hechos.

Posteriormente, se tuvo conocimiento que esos daños estaban relacionados con el atropello a un peatón el cual resultó herido de consideración y que tuvo lugar en el casco urbano de Vilagarcía de Arousa.

Fue detenido y se le imputan los siguientes delitos: contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas habiendo superado las tasas legales permitidas, así como un delito de abandono del lugar del accidente y un delito de lesiones por imprudencia. Las diligencias instruidas se remitirán al Juzgado de Guardia de Vilagarcía de Arousa.

Más de 50.000 visitantes

Por otra parte, el municipio recibió la visita de 55.454 visitantes en esa jornada, que se sumaron a los 47.000 residentes, según ha informado el Concello.

La Big Data elaborada por Orange para la Mancomunidad, basándose en la geolocalización de móviles, muestra que las visitas crecieron un 18% respecto a 2024. El municipio llegó a triplicar su población habitual con una fiesta con alta participación de madrileños, según precisa.

El consistorio destaca, a su vez, el dispositivo de seguridad y de efectivos de Protección Civil y de limpieza puestos en marcha con motivo de la celebración.