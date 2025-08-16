Vilagarcía (Pontevedra) celebra una nueva edición de su Fiesta del Agua con escasas incidencias

Vilagarcía ha celebrado este sábado una nueva edición de su Fiesta del Agua, con escasas incidencias y "sorprendentemente tranquila" durante la noche previa.

Así lo ha informado el consistorio que explica que el servicio de emergencias prestó 27 asistencias en el lugar y que fue necesario realizar siete traslados al hospital.

"En la mayoría de los casos, por intoxicaciones, cortes o caídas", señala. Respecto a otros años, afirma que, pese a coincidir en sábado, se ha notado menor afluencia de público aunque asistentes han destacado el buen ambiente y la presencia de personas de todas las edades.

Respecto a otros años, señala que se notó un desplazamiento de público desde la playa hacia la zona Tir y expone que fue en este punto donde se tuvo que intervenir por una amenaza con una barra de hierro, a las dos de la mañana, y una pelea.