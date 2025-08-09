Sanidade emite recomendaciones a seguir por el incendio industrial de Vilagarcía (Pontevedra)

Edificio de la Consellería de Sanidade y Servizo Galego de Saúde (Sergas), en Santiago de Compostela. EP

Este sábado se ha declarado un incendio en una nave de productos fitosanitarios de Vilagarcía de Arousa. En el momento del incendio ningún trabajador se encontraba en su interior y las viviendas cercanas han sido desalojadas como medida de precaución. Además se ha cortado parte de la N-640 a la altura de la incorporación hacia el Hospital do Salnés.

Ante la quema de productos utilizados principalmente como raticidas, la Xunta de Galicia ha emitido una alerta y una serie de recomendaciones para la ciudadanía.

A través de la consellería de Sanidade el Gobierno gallego informa de que el humo originado puede causar irritación de los ojos y de la garganta o dolor de cabeza.

También puede irritar el sistema respiratorio y agravar la situación de aquellas personas que padecen enfermedades cardíacas y pulmonares crónicas, ocasionando dificultad para respirar con normalidad, tos seca o con flema, respiración con silbido, falta de aire o molestias en el pecho.

Las personas que tienen mayor riesgo son los bebés y los niños y niñas, las embarazadas, las personas mayores de 65 años y las que tienen enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas como asma, enfisema, enfermedad obstructiva pulmonar crónica, insuficiencia cardíaca congestiva o angina.

Las recomendaciones ante el incendio de Vilagarcía

La Xunta recomienda limitar la exposición al humo, abandonar el área si es de los que corren un mayor riesgo a causa de la inhalación de humo y estar atentos a las noticias o alertas de salud relacionadas con el incendio.

También recomienda mantener el aire interior de las casas tan limpio como sea posible. Mantener puertas y ventanas cerradas y utilizar aire acondicionado, si se dispone de ello. Si no ante las elevadas temperaturas por mantener las ventanas cerradas, recomienda refugiarse en otro lugar que esté más fresco.

Asimismo, indica que se debe evitar aumentar la contaminación en los espacios cerrados.

Si se sufre de asma u otra enfermedad pulmonar, recuerda la importancia de tomar todos los medicamentos según las instrucciones médicas y llamar al médico o al 061 si los síntomas empeoran.

Si se registran síntomas respiratorios graves o empeora drásticamente la salud, recuerdan llamar al 061.

La web de Sanidade mantiene información actualizada sobre la calidad del aire.