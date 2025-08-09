Activado el Plan Territorial de Emergencias por un incendio industrial en Vilagarcía (Pontevedra)

Este sábado se ha declarado un incendio en una nave de productos fitosanitarios de Vilagarcía de Arousa. En el momento del incendio ningún trabajador se encontraba en su interior y los efectivos de extinción ya están trabajando para extinguir las llamas.

El 112 Galicia recibió el aviso sobre las 11:00 horas gracias a la llamada de un particular que alertó de la presencia de llamas y fuego en la instalación.

Los servicios de emergencias movilizaron entonces a los bomberos de Vilagarcía, Ribadumia y Baixo Miño, además del Servizo de Medio Rural, Emerxencias Vilagarcía, Policía Nacional y Local, Guardia Civil y el Grupo de Apoio Loxístico (GALI).

En las tareas de extinción se está utilizando una cisterna de gran capacidad a modo de refuerzo.

Las viviendas del entorno de la nave han sido desalojadas como medida de precaución.

Así, la Xunta de Galicia ha activado el Plan Territorial de Emergencias de Galicia (Platerga) para coordinar la respuesta a este incendio industrial. Por eso envía un mensaje a la población pidiendo que se dejen las vías de comunicación libres y que no se acerquen a la zona afectada.

La medida permite además movilizar recursos de ámbito local y supralocal ante una situación de riesgo.

De acuerdo con la información difundida por Europa Press, las instalaciones pertenecen a la empresa Impex Europa, que fabrica raticidas. La compañía ha afirmado que los materiales no son tóxicos.