El PPdeG calienta motores para el 29-N con Rueda y Rajoy homenajando a los 'populares' de Pontevedra

El Partido Popular de Galicia (PPdeG) calienta motores de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Sanxenxo (Pontevedra) ha acogido este sábado un acto homenaje a los representantes 'populares' de la provincia de Pontevedra, que ha contado con la presencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el expresidente de España, Mariano Rajoy.

Durante el acto, Rueda ha reivindicado que la "buena política" empieza "en el pequeño, por lo local". Así ha puesto en valor los esfuerzos de los "históricos" exalcaldes y exconcelleiros 'populares' de Galicia, que, en sus palabras, han dejado "un importante legado" para que el PPdeG sea "lo que es hoy: una gran familia".

El líder autonómico ha calificado el acto, que ha contado con la presencia de 1.500 personas, de "bonito, emocionante y justo". Los 'populares' recalcan que es un homenaje a quienes han gobernado bajo sus siglas, pero también quienes han dedicado sus años de servicio a la oposición. En este sentido, Rueda ha instado a fijarse en ellos para "coger impulso y ánimo" de cara a los comicios del 29-N.

Rueda ha insistido en que Galicia tiene que ser "el motor del cambio" para llevar al expresidente autonómico y líder estatal del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, a la presidencia del Gobierno de España. "Lo merece, porque fue presidente de Galicia durante muchos años, porque nos conoce bien y porque está al frente de un reto que merece todo el apoyo del mundo"; ha afirmado.

"Por eso, os pido un esfuerzo más, seguir trabajando como lo hacemos: con verdad, sentidiño y generosidad", ha recalcado el presidente de la Xunta de Galicia, que ha recordado que su partido está ante un reto parecido al que llevó a Rajoy a presidir España. "Él sabe mejor que nadie que hay que empezar desde abajo", ha valorado.

Durante el acto, Rajoy ha recordado que se llevó "grandísimos aprendizajes" de su época en la política local. "Todos fuimos concelleiros o alcaldes del Partido Popular y a mucha honra, muy orgullosos", ha aseverado, así como ha pedido un esfuerzo para llevar a Feijóo a la presidencia del Gobierno de España.