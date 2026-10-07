Galicia se suma a la huelga general por la vivienda: esta es la fecha propuesta por los sindicatos

Galicia se sumará el próximo 11 de noviembre a la huelga general por la vivienda acordada por UGT y CCOO, dos días antes del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Las organizaciones se reunirán este miércoles para confirmar la fecha de la convocatoria, propuesta por el Sindicato de Inquilinas.

El próximo 11 de noviembre se baraja como la fecha más probable, pero cabe recordar que el día definitivo de este paro de 24 horas será la que acuerden los sindicatos convocantes en dicha reunión. Fuentes de UGT y CCOO a Europa Press insisten en que hasta esta tarde no se conocerá el día elegido para la protesta.

Los sindicatos han hecho un llamamiento a la huelga general tras las grandes movilizaciones del pasado fin de semana, en las que miles de ciudadanos y ciudadanas reclamaron una vivienda digna. Tanto CCOO y UGT han incorporado al conflicto la tan debatida y exigida subida salarial a la patronal.

Así, UGT, CCOO y la CIG tratarán de movilizar a los y las trabajadores del país para "reivindicar salarios dignos para acceder a una vivienda digna". Las organizaciones estatales también señalaron este lunes que dieron el paso tras el rechazo del Congreso de los Diputados a los reales decretos-leyes de vivienda.

"La huelga general interpela a las diferentes administraciones públicas que tienen competencias en materia de vivienda y a las organizaciones empresariales que deben asumir que los salarios tienen que garantizar el acceso a un bien básico como es la vivienda", indicaron en un comunicado conjunto CCOO y UGT.

La CIG también ha convocado huelga general en Galicia "en respuesta a la insoportable subida de los precios que está profundizando en el empobrecimiento de la clase trabajadora y a la falta de medidas de los gobiernos para garantizar una vivienda digna".

El sindicato soberanista defiende una mayor intervención pública en los precios y en los mercados "considerados como básicos", así como el refuerzo de los servicios públicos y de medidas de "protección económica". Otro de los objetivos es evitar desahucios y aumentar la oferta de vivienda accesible.