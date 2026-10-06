Un tren circulando.

Un tren circulando. Pedro Funes - Europa Press - Archivo

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Normalizada la circulación de trenes entre Santiago y Ourense tras solucionar la incidencia

Una avería interrumpió el tráfico ferroviario entre ambas ciudades gallegas

Más información: Una nueva incidencia causada por la meteorología provoca retrasos en los trenes entre Santiago y Ourense

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La circulación de trenes entre Santiago y Ourense ya se encuentra normalizada tras la incidencia que afectó este martes a la señalización y que, según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ha sido provocada por condiciones meteorológicas adversas.

Varias personas en una estación de tren.

Esta problemática ha generado diferentes, según informó Europa Press, retrasos a lo largo de la jornada en los servicios que unen la capital gallega con la ciudad de As Burgas.

Además, este martes también se registró una avería que llegó a interrumpir el tráfico ferroviario en los trenes entre Santiago de Compostela y Pontevedra-Vigo, que ya ha sido solucionada.