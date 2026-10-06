Normalizada la circulación de trenes entre Santiago y Ourense tras solucionar la incidencia

La circulación de trenes entre Santiago y Ourense ya se encuentra normalizada tras la incidencia que afectó este martes a la señalización y que, según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), ha sido provocada por condiciones meteorológicas adversas.

Esta problemática ha generado diferentes, según informó Europa Press, retrasos a lo largo de la jornada en los servicios que unen la capital gallega con la ciudad de As Burgas.

Además, este martes también se registró una avería que llegó a interrumpir el tráfico ferroviario en los trenes entre Santiago de Compostela y Pontevedra-Vigo, que ya ha sido solucionada.