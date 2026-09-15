Galicia pierde reservas de agua: bajan los embalses de Miño-Sil y Galicia Costa

Los embalses gallegos vuelven a perder reservas esta semana. La cuenca del Miño-Sil, la de mayor capacidad de Galicia, se encuentra al 62%, con 1.879 hectómetros cúbicos almacenados, frente al 62,4% registrado hace una semana.

El descenso es más acusado en Galicia Costa, que se sitúa al 55,4% de su capacidad, con 379 hectómetros cúbicos, tras perder 2,2 puntos respecto al martes pasado.

Ambas cuencas se mantienen, no obstante, por encima de la mitad de su capacidad. El Miño-Sil figura además entre las cuencas españolas que superan el 60%, mientras que Galicia Costa se mantiene ligeramente por encima del 55%.

En el conjunto de España, la reserva hídrica se encuentra al 61,8%, con 34.662 hectómetros cúbicos, tras perder 446 hm3 en la última semana. La vertiente atlántica se sitúa al 64,5%, mientras que la mediterránea baja al 53,3%.