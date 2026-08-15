El interior de Pontevedra, las Rías Baixas y la montaña de Ourense, en alerta roja por calor extremo

Una mujer camina por una vía en plena ola de calor en Ourense. rosa veiga/ep

La Xunta de Galicia ha vuelto a activar el nivel rojo de alerta por calor extremo en el interior de la provincia de Pontevedra y la montaña de Ourense.

Según Meteogalicia, durante la jornada de mañana, domingo, y hasta el martes, las temperaturas seguirán siendo elevadas, aunque se prevé que comiencen a bajar a partir del próximo miércoles.

En lo que respecta al deporte federado, la Xunta, a través de la Secretaría Xeral para o Deporte, recomienda no practicarlo en las zonas en alerta roja entre las 13:00 y las 17:00 horas, salvo en el caso de los deportes náuticos y acuáticos. Asimismo, se recomienda a la organización de las pruebas adaptar los horarios de la práctica deportiva a las condiciones específicas de cada zona y adoptar las medidas preventivas necesarias para minimizar el impacto de las altas temperaturas sobre la salud.

Recomendaciones para la población

La Xunta alerta de que los principales grupos de riesgo ante los efectos del calor son las personas mayores de 65 años y los menores de 4 años, especialmente los menores de un año; las personas que padecen determinadas patologías, como enfermedades cardiovasculares (enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica), diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, insuficiencia renal, párkinson, alzhéimer o patologías similares, y enfermedad psiquiátrica.

También se consideran grupos de riesgo las personas que toman determinados medicamentos, como, así como quienes realizan un consumo importante de

Asimismo, forman parte de los grupos de riesgo las personas mayores que viven solas, las personas vulnerables que viven en viviendas mal acondicionadas, aquellas con exceso de peso o un peso excesivamente bajo, trabajadores, deportistas y quienes pasan varias horas al aire libre.

La Consellería de Sanidade recuerda los principales consejos y recomendaciones que debe seguir la población: