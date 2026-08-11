La Aemet avisa: alerta naranja en Galicia el día del eclipse por temperaturas de 39 ºC en estos municipios

Este miércoles, 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse total de Sol, va a estar marcado de nuevo por las altas temperaturas. Ante esta previsión, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado la alerta naranja por máximas de 39 ºC en más de una veintena de municipios gallegos.

El calor será especialmente intenso en la zona del Miño de Ourense entre las 13:00 y las 20:59 horas del miércoles. Otras áreas que superarán los 35 ºC en las horas centrales del día son: sur de Lugo, noroeste de Ourense y sur de Ourense.

Alerta naranja en Galicia por temperaturas de 39 ºC o más

La presencia de una dorsal de aire muy cálido provocará un aumento de las temperaturas a partir de mañana. Esta intensificación del calor coincidirá con uno de los eventos astronómicos más esperados del siglo, que movilizará a miles de personas de toda Galicia.

Las horas de mayor riesgo, con temperaturas más elevadas, se concentrarán entre las 13:00 y las 20:59 horas y afectarán a los municipios situados en la zona del Miño de Ourense. La alerta activada por la Aemet es de nivel naranja, lo que implica un nivel de riesgo importante.

A continuación, te detallamos todos los municipios afectados: A Arnoia, Barbadás, Beade, Carballeda de Avia, Cartelle, Castrelo de Miño, Cenlle, Cortegada, Leiro, Melón, Nogueira de Ramuín, O Pereiro de Aguiar, Ourense, Padrenda, Pontedeva, Punxín, Ribadavia, San Amaro, San Cibrao das Viñas, Taboadela y Toén.

11/08 11:30 AVISOS HOY Y MAÑANA | Galicia: temperaturas máximas. Nivel máximo de aviso: naranja.

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Por su parte, MeteoGalicia amplía los avisos de nivel naranja a la comarca de Valdeorras, con un total de 19 ayuntamientos afectados por la alerta. Estos son: A Gudiña, A Mezquita, A Pobra de Trives, A Teixeira, A Veiga, Carballeda de Valdeorras, Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Esgos, Maceda, Manzaneda, Montederramo, O Bolo, Parada de Sil, Riós, San Xoán de Río, Viana do Bolo, Vilariño de Conso y Xunqueira de Espadanedo.

La alerta de nivel naranja, según el servicio meteorológico gallego, se mantendrá durante la jornada del jueves y afectará a las mismas zonas, donde se esperan temperaturas superiores a los 39 ºC entre las 15:00 y las 21:00 horas.

Por su parte, la alerta amarilla afectará a la zona del Miño de Pontevedra, el sur de Lugo y el sur de Ourense. En el resto de Galicia, la situación se mantendrá dentro de la normalidad.