Los acusados por el naufragio del Villa de Pitanxo, citados de nuevo tras no acudir a la Audiencia Nacional

El responsable de flota de Pesquerías Nores Marín, la dueña del 'Villa de Pitanxo', José Antonio Nores González (i) y el director de la compañía, José Antonio Nores Rodríguez (d). Gustavo Valiente - Europa Press

Los tres acusados por la muerte de 21 tripulantes en el naufragio del Villa de Pitanxo, ocurrido en febrero de 2022 en aguas de Terranova, no acudieron este martes a recoger el auto de apertura de juicio oral.

Ante su ausencia, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado para el próximo 5 de agosto al capitán, Juan Antonio Padín, y a los responsables de Pesquerías Nores, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega.

El magistrado acordó enviar a juicio a los tres por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave, lesiones imprudentes y contra los derechos de los trabajadores. Además, les exige una fianza de 44 millones de euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas, cantidad que también reclama de forma solidaria a Pesquerías Nores y a la aseguradora British Marine Luxembourg.

La Fiscalía solicita nueve años de prisión para cada uno de ellos y 13 años de inhabilitación profesional.

Según la investigación judicial, el hundimiento estuvo relacionado con una sobrecarga no controlada, la falta de precauciones ante las malas condiciones meteorológicas y la decisión del capitán de continuar una maniobra de virada en lugar de optar por alternativas más seguras.

El juez sostiene también que la orden de abandonar el buque se dio demasiado tarde, cuando "las posibilidades de salvarse eran muy reducidas". En el naufragio murieron 21 personas, 12 de cuyos cuerpos nunca fueron recuperados, y únicamente tres tripulantes, entre ellos el capitán, sobrevivieron.