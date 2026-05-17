Gardacostas incauta más de 5.200 kilos de productos del mar en Galicia en lo que va de año Gardacostas de Galicia.

El Servizo de Gardacostas de Galicia ha incautado 5.269 kilos de bivalvos, cefalópodos, crustáceos y equinodermos entre enero y mayo de este año, con especial peso del pulpo y el erizo entre las especies intervenidas.

Según los datos consultados por Europa Press, los decomisos alcanzaron los 2.093 kilos de pulpo y los 1.333 kilos de erizo, una especie que, según destacó el jefe del servicio de Protección dos Recursos, Alfonso Pérez, ha ganado valor comercial en los últimos años. "No se ven grandes cambios en las tendencias", señaló, al comparar las cifras con las del mismo periodo de 2025.

Las incautaciones de erizo se concentraron especialmente entre marzo y abril, con 262 y 909 kilos, respectivamente, mientras que el pulpo, considerado una especie “codiciada”, registró su mayor volumen de intervención en mayo, con 580 kilos hasta el momento.

En cuanto a los bivalvos, Gardacostas intervino 785 kilos, con la mejilla como especie más decomisada, tras una actuación el 6 de mayo en el entorno de la isla de Onza, al sur de Ons, en el Parque Nacional Illas Atlánticas, donde la extracción está prohibida. También se incautaron almejas, vieiras y otras especies.

En crustáceos, los decomisos ascendieron a 865 kilos, con el centollo como principal especie intervenida, con 615 kilos. Además, el servicio detectó un aumento de los llamados cacharros, con 3.046 unidades incautadas en lo que va de año, un arte de pesca permitido en Portugal pero prohibido en Galicia.

Pulpo, rape y raya

Este domingo, han informado de que han decomisado 42 kilos de pulpo, 64 kilos de rape y 36 kilos de raya en distintos operativos contra el furtivismo realizados en la costa gallega.

Según han informado en la red social 'X', los operativos se han realizado en la costa de Ferrol, Cedeira, Vilaxoán, Portosín y Vigo. Esta incautación ha tenido lugar con la veda del pulpo iniciada. Dicha pausa arrancó el pasado viernes, 1 de mayo, y se prolongará durante tres meses, hasta las 5:00 horas del 1 de julio.

Todas las especies fueron posteriormente devueltas al mar. Además, en dichos operativos, se incautaron más de 11 kilómetros de trasmallos (unas 200 piezas).En el mismo periodo del año anterior, Gardacostas había decomisado aproximadamente 2.300 kilos de pulpo y unos 700 kilos de erizo.

Cabe recordar que el pulpo se encuentra actualmente en veda biológica, desde las 23:59 horas del 1 de mayo hasta las 05:00 horas del 1 de julio.