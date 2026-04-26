Furtivismo en Galicia: incautan 225 kilos de pescado y marisco entre Corrubedo y Baiona

El servicio de Gardacostas de Galicia ha incautado un total de 225 kilos de pescado y marisco, además de 770 artes de pesca, en un operativo realizado los últimos días entre Corrubedo y Baiona.

Tal y como han trasladado este domingo en su perfil de la red social 'X', los operativos se realizaron en Sillero, Arousa, Corrubedo y Vigo. En ellos, comisaron 770 artes de pesca.

Concretamente, Europa Press informa de que se trata de 610 cacharros, casi 100 nadas y 60 piezas de miño sin identificar. Todo ello en una jornada en la que se anunció la veda biológica del pulpo a partir del próximo 1 de mayo y por el período de dos meses.

Además, incautaron también cerca de 225 kilos de pescado y marisco, que fueron devueltos al mar. "Seguimos en la lucha contra el furtivismo", han subrayado.