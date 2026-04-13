Está en vigor: deducción de 250 euros en la Renta 2026 si tienes familia numerosa y vives en Galicia

La Campaña de la Renta y Patrimonio 2026, correspondiente al ejercicio de 2025, ya está en marcha, y muchos contribuyentes gallegos ya presentaron su borrador. Si aún no lo has hecho, conviene revisar bien todas las deducciones autonómicas para no pagar de más ni recibir menos devolución de la que te corresponde.

Entre ellas destacan las relacionadas con la familia. Si tienes dos hijos o más, puedes beneficiarte de deducciones específicas en Galicia que suponen un ahorro importante. Y revisarlas puede marcar la diferencia en tu declaración.

Ahorro de 250 euros o más

Si vives en Galicia y tienes dos hijos/as, puedes aprovechar la deducción por familia numerosa y ahorrarte un total de 250 euros en la cuota íntegra autonómica. En el caso de familias con hasta dos hijos que cuenten con el título de categoría especial, la deducción asciende a 400 euros.

Además, a partir del tercer hijo, se añade un incremento de 250 euros por cada descendiente adicional.

Tal y como explica la Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA), estas cantidades se duplican si tú o alguno de tus hijos tiene un grado de discapacidad igual o superior al 65%. En esos casos, la deducción tendrá estas cantidades dependiendo de cada caso concreto:

500 euros : si se trata de familias de hasta dos hijos/as

: si se trata de familias de hasta dos hijos/as 800 euros : si se trata de familias de hasta dos hijos/as que disfruten del título de categoría especial

: si se trata de familias de hasta dos hijos/as que disfruten del título de categoría especial Incremento adicional de 500 euros por cada hijo/a en el resto de los casos

Requisitos para beneficiarse de esta deducción

Es importante que te asegures de cumplir con todos los requisitos necesarios antes de aplicar esta deducción, a fin de evitar problemas y reclamaciones.

Debes contar con dos o más hijos

El concepto de familia numerosa y su clasificación por categorías se contienen en la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de protección a las familias numerosas (BOE de 19 de noviembre)

Debes poseer y presentar el título de familia numerosa

Cuando varios contribuyentes puedan aplicar la deducción por los mismos hijos, el importe se divide a partes iguales entre ambos

Esta deducción es incompatible con la aplicación de la deducción autonómica "Para familias con dos hijos e hijas". Solo puedes pedir una de ellas

Así, la documentación que debes presentar para optar a esta deducción es el título oficial de familia numerosa y, si fuera necesario, el justificante que acredite el grado de discapacidad para duplicar dicha deducción.