O'Mega y la Consellería de Sanidade negocian el fin de la huelga en Atención Primaria

El sindicato médico O'Mega y la Consellería de Sanidade han mantenido un encuentro este martes para atender a las demandas del colectivo médico y poner fin a la huelga indefinida en Atención Primaria que se prolonga desde hace más de 20 días.

Según explica el sindicato, la reunión de este lunes duró más de cuatro horas y se desarrolló en un "ambiente constructivo" y "de respeto". Así, ambas partes repasaron las principales reivindicaciones de los médicos del Sergas para "descongestionar la Atención Primaria" con medidas que permitan reducir las listas de espera sin incrementar aún más la carga laboral de los facultativos.

Con todo, O'Mega explica que las negociaciones se retomarán este martes para tratar de acordar medidas que permitan desconvocar la huelga de Atención Primaria que desde el pasado 2 de marzo provocó ya la cancelación de 80.000 consultas médicas.

Por otra parte, el encierro de los médicos que desde hace una semana llevan a cabo su acción de protesta en el centro de salud Olimpia Valencia de Vigo continuará "al menos hasta mañana", a la espera del resultado de las negociaciones con la Consellería de Sanidade.