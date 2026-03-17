Galicia roza los 30 grados en pleno marzo: varias localidades ya superan los 25 grados

Temperaturas de verano en pleno marzo. Varias localidades de Galicia han superado este martes los 25 grados de máxima, en el que la provincia de Ourense ha vuelto a situarse como la provincia más caliente de la comunidad.

Ha sido en el municipio ourensano de A Arnoia donde se ha registrado la temperatura más alta esta jornada en Galicia. Los termómetros del lugar han alcanzado los 27,2 grados, según los datos registrados por MeteoGalicia.

El ranking de concellos más calientes de la comunidad este martes lo completan Leiro (Ourense), con 27 grados; Monforte de Lemos (Lugo), con 26,5 grados; Ponteareas (Pontevedra), con 26 grados; y Castrelo de Miño (Ourense), con 26 grados.

Por el contrario, las temperaturas más bajas se han registrado en el municipio lucense de Sarria, donde el termómetro se ha desplomado hasta los -1,3 grados. También en Verín (Ourense) se han registrado temperaturas de -1 grado y en Monforte de Lemos, los -0,1 grados.

Pese al frío de primera hora de la mañana, Galicia se ha mantenido este martes en influencia anticiclónica, con tiempo seco, cielos despejados y temperaturas con ligeros ascensos.

Alerta amarilla por olas

Con todo, como informa Europa Press, para la jornada del miércoles la costa gallega, salvo la Mariña Lucense, estará en aviso amarillo por olas que pueden alcanzar de los cuatro a los cinco metros.

De esta forma, según la información recogida en la web de MeteoGalicia, el aviso comenzará a las 09.00 horas y se extenderá hasta 21.00 horas de la misma jornada.