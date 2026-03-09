Los médicos gallegos se manifestarán en Vigo para protestar contra "la falta de diálogo" de Sanidade

Concentración en el centro de salud de Coia con motivo de la huelga médica convocada por O'Mega Treintayseis

Los médicos gallegos continúan en huelga indefinida, además de sumar nuevas medidas de presión ante la Consellería de Sanidade para negociar unas "condiciones laborales dignas", que van desde una manifestación en Vigo hasta la negativa a realizar las conocidas como "peonadas".

Desde el sindicato O´Mega han anunciado que este martes se celebrará una manifestación en Vigo, que partirá del Marco a las 18:00 horas. Además, este lunes habrá concentraciones de facultativos ante el centro de salud de Matogrande (A Coruña), Monforte y A Parda (Pontevedra).

A la huelga, que la pasada semana supuso la suspensión de más de 25.000 consultas en Atención Primaria, se suma ahora la negativa de los profesionales sanitarios a realizar las actividades voluntarias de autoconcertación o actividad deslizada, conocidas como peonadas.

Según explican desde el sindicato médico, se trata de "algo similar a horas extraordinarias voluntarias en consultas y cirugías que se realizan por las tardes -a partir de las 15 horas- con pacientes en mejor estado clínico y que permiten reducir las listas de espera".

A partir del 16 de marzo

En palabras del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, estas peonadas permiten recuperar parte de la actividad perdida por la huelga, por lo que los facultativos han remitido un escrito en el que, "en consonancia con los motivos que fundamentan" la huelga, será a partir del 16 de marzo cuando cesen en esta actividad voluntaria que consideran "un parche a las suspensiones derivadas del derecho a la huelga".

Esta decisión, aseguran, "cuenta con el respaldo mayoritario" y representan "una postura colectiva, firme, solidaria, coordinada y reflexionada" del colectivo. Además, solicitan en su escrito "la apertura inmediata de vías de negociación real y efectiva que permitan abordar de manera estructural las reivindicaciones de cada área de salud y a nivel autonómico, así como la defensa de un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos que evite perpetuar las condiciones de especial penosidad de nuestro colectivo".

Desde O´Mega, el sindicato médico mayoritario en Galicia, además de apoyar la decisión, instan a la Consellería "a abandonar la prepotencia y a abrir una negociación seria y respetuosa que evite más perjuicios a los usuarios de la sanidad pública gallega".

Cada día que avanza la huelga y que "la Xunta se mantiene obcecada en no negociar", destacan desde el sindicato, "más de 5.000 gallegos se ven privados de un derecho tan básico como el de una consulta sobre su salud", por lo que apela una vez más a la responsabilidad de los administradores públicos para poner fin a esta situación.