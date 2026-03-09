Un concurso en TikTok para visibilizar a mujeres en sectores de industria y tecnología en Galicia: información y cómo participar Shutterstock

Asime, en colaboración con Igape, lanza este lunes un concurso en TikTok para visibilizar a mujeres que estudian o trabajan en el sector industrial y tecnológico.

La iniciativa busca acercar el sector a la población joven, especialmente a las mujeres, con el objetivo de reducir la brecha de género existente. La campaña, impulsada junto a la influencer Paula Vilaboy (@blondiemuser), anima a las jóvenes que estudian o trabajan en áreas como ingeniería, matemáticas, electromecánica, robótica, programación o producción industrial a participar con un vídeo contando su experiencia y motivando a otras a optar por estas salidas académicas y profesionales.

"El reto no es solo atraer talento, sino evitar que se pierda por el camino. Muchas vocaciones no se desarrollan debido a estereotipos, falta de referentes cercanos o desconocimiento de las oportunidades reales que ofrece la industria y la tecnología. Con esta campaña queremos visibilizar a las mujeres que ya lideran este sector para inspirar a nuevas generaciones", señala Enrique Mallón, secretario general de Asime.

Según Asime, las titulaciones STEM presentan una tasa de ocupación superior al 92% en los dos primeros años tras finalizar los estudios, con empleo más rápido y estable. Sin embargo, esta alta empleabilidad no se traduce en presencia equilibrada de mujeres, especialmente en posiciones técnicas de responsabilidad y liderazgo. En las aulas, la brecha persiste, ya que el 90% de los estudiantes de ingeniería siguen siendo hombres.

Señalan que la brecha y los estereotipos de género comienzan desde edades tempranas, especialmente en educación primaria, y que es fundamental mostrar que las mujeres tienen capacidades para carreras técnicas y dar voz a referentes que puedan inspirar a otras chicas a elegir este sector.

Cómo participar en el concurso

Fechas: del 8 al 30 de marzo en TikTok.

Requisitos: residir en España y ser mayor de 16 años.

Participación: subir un vídeo explicando su relación con el tema "mujeres en industria y tecnología" y etiquetar la cuenta @tecnolóxicas . Cada participante puede inscribirse solo una vez.

Premio: una tablet Samsung Galaxy Tab S010 Lite y la oportunidad de participar como ponente en uno de los eventos del proyecto en Galicia, junto a otras profesionales referentes del sector.

Las bases completas están disponibles en: https://tecnoloxicas.com/concurso-tecnoloxicas-en-tiktok/

La ganadora se anunciará el 13 de abril a través del perfil de TikTok @tecnolóxicas y la web oficial www.tecnoloxicas.com