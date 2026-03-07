Besteiro carga contra la "inoperancia" de la Xunta en rehabilitación de vivienda en Tui (Pontevedra)

"Absolutamente ineficaz". Así de contundente se ha mostrado este sábado el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en Tui (Pontevedra). El líder socialista ha cargado contra la "inoperancia" de la Xunta respecto a la rehabilitación de vivienda: "El plan Rexurbe hace de todo menos resurgir".

En una visita al municipio del Baixo Miño, acompañado por su alcalde, Enrique Cabaleiro, el dirigente socialista ha denunciado el estado de abandono en el que la Xunta tiene varios inmuebles comprados hace siete años en el Plan Rexurbe. Así lo informa Europa Press.

Besteiro ha censurado que desde 2019 "sigue todo igual", con edificios igual de abandonados que cuando el Gobierno gallego los compró para reformar. "Esta situación se reproduce en muchos cascos históricos de toda Galicia", ha afirmado, así como ha lamentado que la Xunta "ni planifique ni ejecute" proyectos que contaban con recursos económicos.

"¿Dónde va esa financiación?", ha cuestionado el secretario xeral del PSdeG, que ha dejado claro que la vivienda es "el principal problema" de los gallegos y advierte de que hay más de 30.000 gallegos demandantes de vivienda pública en el registro de la Administración autonómica.

Por su parte, el alcalde ha reprochado que "de las cuatro viviendas que compró la Xunta para rehabilitar, seis años después no se comenzó ni la primera". "Le demandamos que asuma el compromiso que adquirió con el Ayuntamiento cuando prometió 17 millones de euros para invertir entre 2023 y 2027", ha agregado Cabaleiro.

Estrategia de salud con perspectiva de género

En otro orden de cosas, el Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una iniciativa en el Parlamento en la que insta a la Xunta a impulsar una estrategia gallega para la atención integral de la salud de las mujeres "incorporando de manera real y efectiva la perspectiva de género en las políticas públicas sanitarias".

Los socialistas proponen mejorar el diagnóstico de enfermedades infradiagnosticadas en las mujeres, impulsar la investigación biomédica con enfoque de género y desarrollar programas específicos sobre salud menstrual, climaterio y salud mental.