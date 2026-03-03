De vacaciones en Jordania a una odisea: La travesía de un grupo de Erasmus gallego que intenta salir de Oriente Medio

Lo que empezó siendo un viaje a Jordania para disfrutar con los amigos del Erasmus terminó convirtiéndose en toda una hazaña para un grupo de 13 estudiantes españoles, tres de ellos gallegos, al estallar el conflicto bélico en Oriente Medio.

Todo comenzó el pasado 26 de febrero, cuando llegaron al país desde Polonia, donde realizan sus estudios este curso. Tal como relata Sofía García, ella y sus amigos estaban "tranquilos" disfrutando de un baño en el Mar Muerto cuando comenzaron a escuchar bombardeos y a ver a lo lejos ciudades llenas de humo.

"Algunos de los españoles que estaban con nosotros en ese momento se asustaron y se fueron a Ammán para intentar salir del país cuanto antes. Sin embargo, quedaron encerrados en el aeropuerto muchas horas porque no les dejaron salir", explica en declaraciones a Europa Press, añadiendo que desde ese día no han parado de sonar alarmas y de ver misiles en el cielo.

No obstante, su grupo decidió "mantener la calma" y buscar alternativas para salir del país por si les cancelaban su vuelo, aunque continuaron disfrutando del viaje, ya que la mayoría de la población estaba "tranquila" y "haciendo vida normal", según insiste.

La situación comenzó a complicarse para ellos cuando este lunes se canceló su vuelo de regreso a Polonia, originalmente previsto para el jueves, obligándolos a buscar alternativas para poder regresar. Tal como reconoce la propia García, ya llevaban varios días en contacto con la Embajada española en el país, barajando otras opciones, porque tras lo ocurrido a otros viajeros desde el fin de semana, intuían que su vuelo tampoco saldría.

La alternativa más viable para salir del país y llegar a Europa se convirtió en una auténtica odisea de dos días: una travesía en ferry, tres vuelos, múltiples taxis y un tren. "No había ninguna opción buena. La verdad es que todo estaba muy mal", explica, haciendo también referencia al coste extra que ha supuesto para ellos este periplo: "una ruina".

Así, su salida del país comenzará este mismo martes con un ferri custodiado por militares hasta Egipto. Una vez en el país africano, se desplazarán por tierra al aeropuerto más cercano, donde permanecerán 12 horas hasta que salga su vuelo a El Cairo. Desde allí, tras una escala de otras 15 horas, volarán a Atenas y luego a Varsovia. Ya en tierras polacas, deberán coger un tren hasta la ciudad donde estudian, ubicada al oeste del país. Si todo sale según lo planeado, llegarían a sus casas el jueves por la noche.

Con todo, Sofía García ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, debido a que sus familias "están más preocupados por lo que ven en las noticias" que por lo que le cuentan ellos. "Hay mucha gente intentando salir ahora mismo, pero también hay mucho turista que sigue haciendo sus vacaciones tranquilamente", ha apostillado, mostrando su optimismo con que esta odisea salga bien y contando con llegar a Polonia el jueves a la noche.