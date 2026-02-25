Ana Miranda prioriza el Corredor Atlántico y la cooperación transfronteriza en Galicia

La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha fijado dos prioridades para Galicia en la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo: la ejecución del Corredor Atlántico y el impulso de la cooperación transfronteriza.

Así lo refleja en el informe del que es correlatora en nombre de su grupo parlamentario sobre el instrumento financiero de las Redes Transeuropeas de Transporte, el denominado "Mecanismo Conectar Europa (CEF)".

"Tenemos que aprovechar los recursos europeos para que Galicia cuente de una vez con una demanda histórica como es el Corredor Atlántico", ha subrayado Miranda, única voz gallega en esta comisión, encargada de decidir los futuros fondos de cohesión, que ha defendido la necesidad de agilizar el despliegue de la red transeuropea en el ámbito del transporte.

El informe sobre el CEF tiene, entre sus objetivos, culminar la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T), completando la red central y la red ampliada para 2030 y 2040, respectivamente.

En este contexto, la eurodiputada ha destacado que el corredor Atlántico Oporto–Vigo–A Coruña aparece citado en el anexo como prioridad, pero sin financiación, lo que impediría su finalización."En ese sentido irán las enmiendas del BNG", ha avanzado.

Además, Miranda ha defendido que el CEF debe servir para eliminar obstáculos y barreras administrativas, especialmente en el espacio transfronterizo Galicia–norte de Portugal, y ha apuntado que podría ser una oportunidad para desarrollar el Reglamento UE 2025/925 (BridgeforEU) si se acompaña de inversiones "y no como hasta ahora".

Estas demandas se abordaron también en un encuentro reciente en Vigo con cargos y representantes del BNG de distintos municipios, donde se insistió en mejorar la conectividad, la accesibilidad y el transporte de proximidad, así como en reforzar las conexiones con la Plataforma Logística Salvaterra–As Neves (PLISAN) para garantizar su desarrollo industrial y la accesibilidad de las zonas.