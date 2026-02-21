VIlla de Pitanxo: Marín (Pontevedra) recuerda a las víctimas en el cuarto aniversario del naufragio

Familias, compañeros, amigos y vecinos de las 21 personas fallecidas a bordo del pesquero Villa de Pitanxo han homenajeado este sábado a las víctimas en un acto conmemorativo celebrado en Marín (Pontevedra), al cumplirse cuatro años del naufragio ocurrido el 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova.

El Paseo Alcalde Blanco ha vuelto a ser el escenario elegido para el tributo, que ha incluido una ofrenda floral y, a continuación, una misa oficiada por el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto.

Al homenaje han asistido diversos representantes institucionales, entre ellos el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que ha subrayado que el "verdadero homenaje" es que el dolor impulse a "trabajar y luchar en defensa de la verdad".

Gabilondo ha reclamado evitar la "indefensión" al tratarse de "vidas humanas y del derecho de los trabajadores" y ha expresado su confianza en que la justicia aporte "la necesaria verdad y la imprescindible reparación", además de reivindicar esta memoria como reconocimiento a quienes trabajan en el mar.

También han acudido el delegado del Gobierno, Pedro Blanco; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández, y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.