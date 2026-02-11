El Eixo Atlántico alerta de un aumento del 60 % de la mortalidad por calor: "Necesitamos un cambio cultural"

El Eixo Atlántico ha advertido de un aumento de hasta el "60%" en la mortalidad por el calor y ha propuesto un cambio cultural en la planificación urbana. La entidad ha presentado este miércoles en Pontevedra el informe 'Planificación del espacio público urbano para la mejora de la salud humana y ambiental', un documento dirigido por Francesc Cárdenas, responsable de la Agencia de Ecología Urbana de la entidad y exjefe de Planificación de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona.

El estudio analiza la situación de las ciudades de la eurorregión Galicia-Norte de Portugal y plantea estrategias para integrar la salud en todos los procesos de planificación urbana y territorial, con especial atención al diseño del espacio público.

El informe, al que ha tenido acceso Europa Press, advierte del impacto creciente de las altas temperaturas en el noroeste peninsular. Según los datos presentados, ciudades como Oporto, Viana do Castelo, Ourense, Braga, Guimarães y Lugo registraron un exceso de mortalidad de entre el 50% y el 60% durante recientes episodios de calor extremo. Cárdenas ha subrayado que Galicia es la segunda comunidad autónoma española con mayor mortalidad atribuible al calor, solo por detrás de Madrid.

Ante esta situación, el documento propone incorporar la denominada "cultura del calor" en el diseño urbano, con medidas como la creación de refugios climáticos, planes específicos frente a olas de calor y estándares más estrictos de calidad del aire y control del ruido.

"Necesitamos un cambio cultural. Solo el 20% de los condicionantes de la salud están en el sistema sanitario; el 80% restante depende de lo que hacemos fuera, de la planificación urbana", ha afirmado Cárdenas, en referencia al enfoque 'One Health' (Una sola salud), que vincula la salud humana y la de los ecosistemas como eje previo a cualquier actuación urbanística.

El estudio señala que en 2024 se superó la barrera crítica de 1,5 grados de calentamiento global, lo que obliga -según sus autores- a actuar con "microcirugía urbana", es decir, intervenciones de precisión en barrios y espacios públicos para mitigar los efectos del cambio climático.

El informe cartografía más de 76.000 espacios públicos en las ciudades del Eixo Atlántico. Entre sus conclusiones destaca que el 52 % de la población vive a menos de cinco minutos a pie de un espacio público abierto de barrio; el 73 % reside a menos de 15 minutos de parques de entre media y cinco hectáreas; y el 70 % dispone de un gran parque (más de cinco hectáreas) a menos de media hora caminando.

No obstante, los autores insisten en que la mera proximidad no es suficiente si no se garantiza calidad ambiental, biodiversidad y diseño adaptado al cambio climático. El documento incluye 19 fichas con ejemplos de iniciativas desarrolladas en municipios de la eurorregión que, según el Eixo Atlántico, demuestran cómo el urbanismo puede combinarse con la naturaleza y el bienestar ciudadano.

Entre las experiencias destacadas figuran la promoción de la autonomía infantil y las zonas de bajas emisiones en Pontevedra; los corredores ecológicos urbanos en A Coruña; la transformación de una antigua vía férrea en la Vía Verde de Vigo; o el Parque Central da Asprela, en Oporto.

También recoge proyectos como las rutas termales saludables y el plan de ciudad arbolada en Ourense; programas comunitarios en Braga; la reforestación y creación de "islas de sombra" en Viana do Castelo; sendas ciclopeatonales en Carballo; o corredores verdes y actuaciones de renaturalización urbana en Culleredo, entre otros.

Materia de vivienda

Durante la presentación, el secretario general del Eixo Atlántico, Xoán Vázquez Mao, ha anunciado que la entidad iniciará este año un trabajo específico sobre vivienda para evitar que la respuesta a la demanda habitacional derive en nuevos "desastres urbanísticos".

Mao ha citado como ejemplo la construcción de barrios sin espacios públicos adecuados durante el franquismo, como Coia, en Vigo, que generaron graves problemáticas sociales en décadas posteriores, según recordó.

"La vivienda es un derecho y una necesidad, pero debe construirse para ser habitada, no para la especulación", ha afirmado. Aunque las competencias en construcción corresponden a la Xunta y al Gobierno central, ha defendido que los ayuntamientos deben decidir "cómo y dónde se construye" para garantizar entornos saludables y con vida urbana.

La presentación ha tenido lugar en Pontevedra, ciudad reconocida internacionalmente por su modelo de movilidad y recuperación del espacio público.

El alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha defendido una "planificación global" centrada en la mejora de la calidad de vida, la reducción de la contaminación y la "ausencia de violencia vial".

El informe, que el Eixo Atlántico plantea como hoja de ruta para los municipios de la eurorregión, será presentado este jueves en Guimarães (Portugal), actual Capital Verde Europea, en un nuevo acto destinado a reforzar la cooperación transfronteriza en materia de urbanismo y salud.