Efectos del temporal: la borrasca Nils deja más de 300 incidencias en Galicia

La borrasca Nils, que afecta estos días a Galicia, ha dejado por el momento más de 300 incidencias en el conjunto de la Comunidad durante la jornada de este miércoles. De ellas, 104 están relacionadas con la caída de árboles y ramas en las vías de circulación.

Además, el CIAE 112 Galicia ha informado a Europa Press de que han sido recurrentes las intervenciones por restos de accidentes y objetos desplazados sobre el asfalto (17), así como las actuaciones de prevención de riesgos (como el apuntalamiento de elementos inestables o el saneamiento de fachadas por los efectos del viento), con 28 actuaciones.

Por otra parte, la intensidad de las precipitaciones ha dejado casos de inundaciones en tres calles, un garaje y tres viviendas, así como acumulaciones de agua en diversas carreteras. Durante el día también se contabilizaron 54 accidentes en carreteras, 35 de ellos sin daños personales. En dos ocasiones fue necesaria la intervención de los servicios de emergencias para liberar a alguno de los implicados.

En cuanto a la distribución de las incidencias, Pontevedra es la provincia más afectada con 129 casos, seguida de A Coruña con 101, Lugo con 42 y Ourense con 28. Los municipios con más registros fueron Vigo con 18, A Estrada y Lugo (10 cada uno), A Coruña (9), Pontevedra (9) y Moaña (8).

Incidencias destacadas

Entre las incidencias más destacadas registradas este miércoles por el 112 Galicia figuran varios casos que requirieron la intervención de los servicios de emergencias, como la joven de 20 años que resultó herida en Caldas de Reis después de que un árbol cayese sobre su vehículo.

Además, tras recibir aviso a las 12 horas, el Grupo de Apoyo Logístico e Intervención (GALI) de la Axega colaboró en el achique de agua en el colegio de Mondariz-Balneario, junto al GES-SPEIS de Ponteareas y la Guardia Civil.

El viento también provocó caídas de uralitas y partes de fachadas sin daños personales en diferentes puntos de la comunidad. Por ejemplo, en Pontevedra, donde afectaron a varios coches, o en Mos, donde se desprendió el tejado de una nave sin provocar daños personales.

Desde el 112 Galicia se recomienda a la ciudadanía extremar la precaución en las zonas afectadas, evitar desplazamientos innecesarios y no acercarse a ríos, zonas costeras o áreas con riesgo de desprendimientos.

Alertas activas

En estos momentos, permanece vigente una alerta naranja por fuertes vientos en el noroeste de A Coruña y en A Mariña de Lugo, mientras que el resto de la provincia de A Coruña, Ourense y el centro y sur de Lugo están en nivel amarillo.

Todo el litoral gallego se encuentra en alerta naranja, y se espera un empeoramiento a última hora del día en la costa noroeste de A Coruña, donde se alcanzará el nivel rojo.

Además, se ha activado una alerta naranja por lluvias intensas en el interior de Pontevedra, y varias zonas de Lugo, Ourense y Pontevedra continúan en amarillo por precipitaciones.