El PPdeG exige al Gobierno que desvele la respuesta que envió a la Comisión Europea respecto a la AP-9

El Partido Popular de Galicia (PPdeG) mueve ficha en el Congreso para conocer la respuesta del Gobierno a la Comisión Europea respecto a la AP-9: exigirán al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez que atienda los "reiterados requerimientos" de la Xunta de Galicia y facilite su recurso al dictamen sobre el cumplimiento de la normativa comunitaria en relación a las prórrogas de la concesión de la autopista.

Tras amenazar la Xunta con llevar el caso a los tribunales, los diputados populares en el Congreso han registrado una nueva pregunta en la que censuran que el Gobierno de España se niegue a rescatar la Autopista del Atlántico. Al respecto, han advertido que "las condiciones del rescate de la autopista serán más graves a medida que pase el tiempo".

En este sentido, el diputado del PPdeG y vicepresidente segundo de la Comisión de Transportes e Mobilidade Sostible, Celso Delgado, ha lamentado que "Sánchez y Puente siguen despreciando a Galicia con una infraestructura vital para los gallegos que vertebra la Comunidad". "Un maltrato que no se justifica", ha aseverado.

Además, los populares han solicitado conocer qué decisión está adoptando el Gobierno tras los dictámenes europeos, afeando que "desaprovecha claramente la viabilidad del rescate y hasta discute con la Comisión Europea". Cifran el coste del rescate en 2.356 millones.

Con todo, Delgado ha apurado al Gobierno a "sentarse con la Xunta", y ha recordado que el pasado dos de febrero, el propio PSOE votó en el Parlamento a favor de demandar toda la documentación relativa al expediente de la Comisión Europea y de las comunicaciones mantenidas por el Estado con este objeto.