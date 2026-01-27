La Xunta critica al Ministerio por no "hablar con los médicos": "No se puede hacer medicina sin ellos"

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, considera una "irresponsabilidad" que el Ministerio de Sanidade "no quiera hablar con los médicos". "No se puede hacer sanidad ni medicina sin los médicos", ha señalado este martes en Vigo.

Así lo ha señalado tras ser preguntado por el gasto que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) tiene que incurrir en actividad extraordinaria para recuperar las citas perdidas durante las jornadas de huelga.

Pese a no apuntar una cifra, Caamaño ha dicho que el objetivo es "recuperar el tiempo perdido", lamentando que "parece que el Ministerio no quiere hablar con los médicos". "Es una irresponsabilidad lo que se hace desde Madrid en ese sentido", ha sentenciado.

Todo ello después de conocerse en las últimas horas que el Ministerio ha aprobado con sindicatos un nuevo Estatuto Marco sanitario. El acuerdo no tiene en cuenta a los sindicatos médicos, que mantienen su convocatoria de huelga al reclamar un estatuto propio para ellos.

Las mejoras recogidas en el nuevo Estatuto Marco afectan a aspectos laborales, como los derechos del personal, la clasificación profesional, la jornada de trabajo, el acceso al empleo, la jubilación anticipada y parcial, la conciliación o la salud laboral, entre otras materias.

Huelga de médicos y facultativos

Los médicos y facultativos, sin embargo, están en contra de ese anteproyecto sobre el que hay acuerdo. Por lo tanto, mantienen la manifestación convocada para el 14 de febrero en Madrid, así como la semana de huelga al mes que harán hasta junio. Los paros convocados son:

Del 16 al 20 de febrero

Del 16 al 20 de marzo

Del 27 de abril al 1 de mayo

Del 18 al 22 de mayo

Del 15 al 19 de junio

Los sindicatos que conforman el comité de huelga insistían a finales de la semana pasada que mantienen la "mano tendida al diálogo con la esperanza de que Sanidad reconsidere retomar las conversaciones" que permitan avanzar en la búsqueda de acuerdos "para mejorar las condiciones laborales de los profesionales".

Mónica García ha mostrado su "máximo" respeto por las movilizaciones y ha descartado mantener nuevas reuniones con estos sindicatos. "Nos hemos reunido más de 20 veces con los diferentes comités de huelga, o sea que también ha habido diálogo por esa parte", defiende la ministra.

"Además, todas sus reivindicaciones están recogidas en un capítulo propio, que no es un Estatuto propio como reclaman, pero es un capítulo propio", añadió la dirigente de Sumar, quien sugirió a los sindicatos que pueden ir al Congreso de los Diputados a presentar su Estatuto Marco propio o negociar con las comunidades autónomas.