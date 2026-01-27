Inundaciones y desperfectos: así fue el paso del temporal Joseph por Caldas de Reis (Pontevedra)

El temporal Joseph se ha dejado notar en la provincia de Pontevedra, con centenas de incidencias registradas durante la madrugada de este martes. Uno de los concellos más afectados por las inclemencias temporales es Caldas de Reis, donde el Concello tuvo que establecer un operativo de seguridad, supervisado por el alcalde, Jacobo Pérez, e integrado por la Policía Local, operarios municipales y voluntarios de la Agrupación de Protección Civil.

Según informan desde el propio Concello, algunas de las zonas más afectadas fueron las inmediaciones de los ríos Umia y Bermaña. "La lluvia provocó el anegamiento de la explanada de la Tafona, afectando a algunos vehículos que permanecieron allí estacionados durante toda la noche, a pesar de las advertencias lanzadas desde la Administración local para retirar los automóviles antes de la llegada de las fuertes precipitaciones", explican en un comunicado.

Las fuertes lluvias también provocaron desperfectos en los bajos de tres viviendas situadas cerca del Hogar del Mayor, en el núcleo urbano de Caldas, así como en las dependencias del Centro Comarcal. Otra incidencia se registró en el aparcamiento de un supermercado situado en la Calle Xoán Fuentes Echeverría, que acumuló un importante nivel de agua en su interior. Además, el río Umia baja con un caudal muy importante y durante la noche su nivel estuvo a punto de alcanzar el puente.

Con todo y pese a la remisión de la lluvia, el regidor caldense insta a la ciudadanía a no bajar la guardia, ya que todavía se prevén más lluvias en las próximas horas, por lo que "debemos permanecer alertas y alejados de las zonas más problemáticas".

Por último, el alcalde expresó su agradecimiento a la ciudadanía por su comportamiento ejemplar durante el decreto de alerta roja, ya que "en líneas generales se cumplieron todas las premisas de seguridad establecidas". Además, también destacó la labor de los operarios municipales y responsables de seguridad, así como de Protección Civil, cuyo esfuerzo "totalmente altruista es indispensable en estas situaciones para garantizar el bienestar de nuestra gente".