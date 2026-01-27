Borrasca 'Joseph' en Galicia: más de 1.200 incidencias y decenas de accidentes con heridos

Jornada en Galicia marcada de nuevo por la borrasca Joseph, que ha dejado un total de 1.229 incidencias contabilizadas por el 112 y que se ha dejado notar por las cuatro provincias en forma de vientos, lluvia y granizo.

A pesar de que las incidencias causadas por la borrasca "tienden a disminuir", desde el 112 Galicia insisten en extremar la precaución, sobre todo a la hora de conducir, dado el riesgo que generan árboles, desprendimientos de tierra y piedras, formación de baches en los pavimentos o caída de obstáculos en la vía.

Las malas condiciones meteorológicas han provocado decenas de accidentes de tráfico, 61 de ellos con personas heridas, 5 en los que fue necesario excarcelar a sus ocupantes y 116 que se saldaron con daños materiales. Por fortuna, no ha habido que lamentar personas fallecidas.

Granizo

El accidente más grave se registró en la AP-9 a su paso por Oroso (A Coruña) con 23 vehículos implicados, tres personas evacuadas, una de ellas grave. Dos heridos son los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez, que permanecen hospitalizados. La Guardia Civil ha apuntado una cortina de granizo tras la curva donde ocurrió el siniestro como principal hipótesis.

También en la AP-9, en este caso en la zona de Portas (Pontevedra) y también a causa del granizo, se produjo otro accidente a las 15:30 horas, con más de una decena de coches implicados y un herido leve. Minutos antes, la misma causa provocó otro siniestro en la zona de Caldas de Reis, con dos vehículos implicados.

En las carreteras, destaca también el número de árboles y ramas caídos, 362; además, 120 incidentes por prevención de riesgos, tierra y piedras caídas en las carreteras (94), restos de accidentes y objetos varios (70), inundaciones en las carreteras (65) e inundaciones en viviendas (31) entre otras.

En Lugo se produjeron múltiples cortes de carreteras y aún se encuentra cerradas cuatro vías provinciales por inundaciones: la LU- P-1701, de Feira do Monte a Muimenta, a la altura del kilómetro 9; la LU-P-0802, de Begonte a Santalla, al inicio de la vía; la LU-P-3501 de Navia a Alto do Restelo, por la caída de la Ponte de Aceña; y la LU-P-6502, que une Vilalba con Chavín, en Muras, a la altura del punto quilométrico 22,8.

Pontevedra y Vigo, los más afectados

Pontevedra ha sido la provincia más afectada, con 545 incidentes registrados, seguida de A Coruña (376), Lugo (181) y Ourense (126). Entre los concellos, el 112 ha destacado el número de incidencias registradas en Vigo (80), Santiago de Compostela (42), Pontevedra (41), A Estrada (40), O Porriño (21), Mos (17), As Pontes de García Rodríguez (41), Quiroga (13) y Ourense (15).

En lo que se refiere a los caudales de los ríos, el Plan Inungal permanece activo y se encuentran en seguimiento: el Mandeo en Coirós; el Anllóns en Cabana de Bergantiños y Ponteceso; el Río Grande en Vimianzo; el Tambre en Oroso, Santiago y Trazo; el Umia en Caldas de Reis y Cuntis; el Ribadumia en Cambados; el Lérez en Pontevedra; el Verdugo en Redondela; el Mera en Cambre y Culleredo; el Ladra en Vilalba, Begonte y Guitiriz; el Sil en O Barco de Valdeorras, Rubiá, Vilamartín y A Rúa; y el Támega en Verín, Oímbra y Monterrei.

De cara a mañana, en el transporte marítimo entre Vigo y Moaña se han cancelado los viajes desde Moaña de las 6:30, 7:30 y 8:30 horas; y desde Vigo, los de las 7:00, 8:00 y 9:00 horas. Entre la ciudad olívica y Cangas, Mar de Ons ha informado de que el servicio regular se prestará cada 30 minutos para adecuar la velocidad de los buques a las inclemencias meteorológicas entre las 7:00 y las 10:00 horas.