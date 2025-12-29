Dos buques mercantes se unen a la búsqueda del marinero gallego desaparecido en Nueva Zelanda

En este contexto, el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Nueva Zelanda ha confirmado que fue notificado —a las 9:10 horas del domingo ora neozelandesa— por el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Madrid sobre la desaparición de un tripulante de un barco pesquero. Se sospechaba que había caído por la borda.

En el momento en que se notificó el incidente, el barco pesquero se encontraba a 570 millas náuticas al noreste de la punta de la Isla Norte de Nueva Zelanda y a unas 450 millas náuticas al sur de Fiyi, zona que se encuentra dentro de la región de búsqueda y salvamento de Nueva Zelanda.

Así, el Centro de Operaciones Marítimas de Nueva Zelanda transmitió mensajes a los buques cercanos solicitándoles que "estuvieran atentos a la persona desaparecida", tal y como ha detallado. Asimismo, ha encargado a un avión P-8A Poseidon de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda que realizara una búsqueda en la tarde del domingo y este lunes dos buques mercantes se han unido a la búsqueda.