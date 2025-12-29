Ofrecido por:
Dos buques mercantes se unen a la búsqueda del marinero gallego desaparecido en Nueva Zelanda
El Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Nueva Zelanda confirma que un avión y dos buques mercantes se han unido a la búsqueda
Un avión y dos buques mercantes se han unido en las últimas horas a la búsqueda del marinero gallego desaparecido este fin de semana en Nueva Zelanda. Se trata de un jefe de máquinas natural de la comarca de O Morrazo (Pontevedra) que viajaba a bordo de un palangrero con base en Vigo.
Los efectivos de búsqueda tratan de localizar a este hombre, que, según ha informado Europa Press, viajaba a bordo del 'Viking Bay'. Este buque cuenta con alta definitiva en 2001 y 43,50 metros de altura, tal y como consta en el registro del Ministerio de Pesca.
En este contexto, el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Nueva Zelanda ha confirmado que fue notificado —a las 9:10 horas del domingo ora neozelandesa— por el Centro de Coordinación de Rescates Marítimos de Madrid sobre la desaparición de un tripulante de un barco pesquero. Se sospechaba que había caído por la borda.
En el momento en que se notificó el incidente, el barco pesquero se encontraba a 570 millas náuticas al noreste de la punta de la Isla Norte de Nueva Zelanda y a unas 450 millas náuticas al sur de Fiyi, zona que se encuentra dentro de la región de búsqueda y salvamento de Nueva Zelanda.
Así, el Centro de Operaciones Marítimas de Nueva Zelanda transmitió mensajes a los buques cercanos solicitándoles que "estuvieran atentos a la persona desaparecida", tal y como ha detallado. Asimismo, ha encargado a un avión P-8A Poseidon de la Real Fuerza Aérea de Nueva Zelanda que realizara una búsqueda en la tarde del domingo y este lunes dos buques mercantes se han unido a la búsqueda.