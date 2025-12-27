Rueda reivindica el programa 'Xuntos Polo Nadal' como un antídoto contra la soledad no deseada

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado el programa autonómico Xuntos Polo Nadal como un antídoto contra la soledad no deseada.

En una visita a los participantes en O Carballiño acompañado de la conselleira de Política Social e Igualdade, Fabiola García, el titular del Gobierno gallego ha destacado que esta iniciativa, destinada a mayores de 60 años que no quieren pasar estas fechas solos, es una manera de agradecerles "todo lo que han hecho" a quienes "dieron todo durante toda la vida".

En esta edición, tal y como ha destacado la Xunta en una nota de prensa y recoge Europa Press, participan en el programa 321 personas, distribuidas en diferentes turnos en las residencias de tiempo libre de O Carballiño y Nigrán.

En su visita a la instalación ourensana, Rueda ha trasladado su agradecimiento a los trabajadores que prestan cuidados durante esta Navidad y ha prometido a los participantes que el año que viene tendrán televisiones en todas las habitaciones.

Además, también ha anunciado a los asistentes que este domingo pondrán un autobús para todos aquellos que quieran desplazarse a la sala de fiestas Paulino.

"No queremos que haya ninguna persona que no quiere estar sola y tenga que estarlo. Por eso hacemos este programa, queremos que os conozcáis entre vosotros y que sepáis que sois muy importantes para nosotros. Quien dio todo durante toda la vida, ahora merece que los demás hagamos lo posible para que estéis a gusto", ha ensalzado.

Dos turnos

El programa se enmarca en las políticas que lleva a cabo la Xunta con el objetivo de promover el envejecimiento activo y la autonomía personal.

Este año por primera vez los usuarios pueden elegir entre la estancia durante todas las fiestas u optar por disfrutar del programa solo la semana de Navidad o la de Año Nuevo. En las últimas ediciones era solo un turno, desde Nochebuena hasta el día de Reyes.

La iniciativa incluye alojamiento en habitaciones compartidas, pensión completa, actividades de animación sociocultural y el traslado en autobús desde las principales ciudades, tanto en la ida como en la vuelta.