Confirmado por la Xunta: autoriza las obras de un centro de cuidados para 58 pacientes con un presupuesto de 11,6 millones

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la sesión de control. Xunta de Galicia

El año está a punto de terminar, pero llega con buenas noticias en el ámbito sanitario. La Xunta de Galicia ha autorizado esta semana la licitación de las obras para la construcción del nuevo centro público de cuidados intermedios.

El municipio elegido para acoger este espacio es Mos (Pontevedra). En concreto, el centro se ubicará en las instalaciones del antiguo Rebullón y se prevé que esté operativo, como pronto, en 2028, ofreciendo atención especializada a los pacientes que lo requieran.

Una inversión de 11,6 millones de euros y plazas para 58 pacientes

Ya es oficial: el último Consello de la Xunta ha autorizado la licitación de las obras de construcción del nuevo centro de cuidados intermedios público en el Concello de Mos, que se emplazará en el antiguo hospital de Rebullón.

El presupuesto de esta actuación es de 11,6 millones de euros procedentes de fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (NextGenerationEU) y su plazo de ejecución es de 18 meses, a partir del inicio de los trabajos.

De esta manera, la puesta en marcha del centro podría producirse, como mínimo, a principios o mediados de 2028, siempre que se cumplan los plazos previstos.

Este nuevo centro tendrá una capacidad de 58 plazas y dispondrá de una serie de zonas claramente diferenciadas e independientes entre sí: área de espacios comunes, área de servicios generales, área de cuidados sociosanitarios y área residencial.

Asimismo, el centro público de cuidados intermedios de Mos también contará con zonas ajardinadas para sus usuarios y con un aparcamiento.

Este centro se destinará a atender a personas mayores que recibieron el alta hospitalaria, pero siguen precisando de cuidados específicos antes de regresar a sus casas o a un centro residencial.

De este modo, se garantizará su atención desde el ámbito social, facilitando la recuperación después de posoperatorios largos que precisan de rehabilitación.