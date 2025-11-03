Llegan nuevas borrascas a Galicia: lluvias con hasta 150 l/m2 y alerta naranja por olas de 6 metros

Noviembre comenzó en Galicia con tiempo seco y temperaturas suaves, pero solo estaba dando una tregua ante lo que se espera a partir de mañana: lluvias, fenómenos costeros y un auténtico 'tobogán' de temperaturas.

El otoño empieza a parecerse más a lo que estamos acostumbrados. Tras un breve paréntesis de buen tiempo, nuevas borrascas se aproximan a Galicia, que permanecerán en alerta naranja y amarilla durante los próximos días.

Acumulados 150 l/m2 y olas de hasta 5 metros

La llegada de varios frentes atlánticos cubrirá los cielos de Galicia y dejará lluvias a lo largo de la semana. De hecho, se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 150 l/m2 en los próximos días.

"El primero de los frentes llegará a últimas horas de este lunes a Galicia y durante la madrugada del martes irá avanzando por la comunidad gallega", avisa el portal meteorológico Eltiempo.es. Este frente quedará casi estático sobre Galicia, con acumulados de hasta 60 l/m2 en 12 horas.

Ante esta situación, la Unidad de Observación y Predicción Meteorológica de Galicia (MeteoGalicia) ha activado la alerta amarilla por acumulaciones de lluvia significativas en 1 y 12 horas en amplias regiones, así como la alerta naranja en el litoral.

No primeiro luns de novembro #Galicia aínda está baixo influencia anticiclónica, perdendoa á última hora da tarde, cunha fronte que traerá chuvia nas comarcas atlánticas e aumento do vento.



A imaxe con ceos despexados e néboa nos vales é da cámara web en #Cristosende #ATeixeira pic.twitter.com/7xPClApG1r — MeteoGalicia (@MeteoGalicia) November 3, 2025

Se verán especialmente afectadas las Rías Baixas, donde las olas podrían alcanzar hasta 6 metros de altura significativa, y se registrará también mar de viento, con rachas de fuerza 7 (de 51 a 61 km/h) y fuerza 8 (de 62 a 74 km/h).

Esta alerta también afectará a la Costa da Morte. Se prevé que se active mañana martes 4 de noviembre y permanezca vigente al menos hasta el miércoles 5 de noviembre.

Por este motivo, la Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes ha anunciado la suspensión de la actividad deportiva del programa Xogade y federada en el mar en los concellos afectados.

En concreto, en el litoral de A Coruña la suspensión abarca de las 09:00 del martes a las 05:00 horas del miércoles y en la costa de Pontevedra desde las 12:00 horas hasta las 10:00 horas del miércoles.

Un nuevo frente llegará el miércoles, con los acumulados más importantes en el oeste peninsular. Otro frente se prevé para el viernes, avanzando de oeste a este, y se espera un tercer frente para el domingo.

La Xunta recuerda la importancia de mantenerse alejado de la línea de costa, esto es, diques, rompientes y paseos marítimos. También que se extremen las medidas de seguridad a la hora de realizar cualquier actividad en el mar y que se revisen los cabos y amarres de las embarcaciones.

Además de lluvias y fenómenos costeros importantes, el 'tren' de frentes atlánticos traerá un 'tobogán' térmico, que se notará especialmente en las zonas de alta montaña de Galicia, donde difícilmente se superarán los 10 grados.

En las grandes ciudades, las máximas se mantendrán alrededor de los 15 grados.