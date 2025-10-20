La fiscal de Medio Ambiente Carmen Eiró, propuesta como Fiscal Superior de Galicia

El Consejo Fiscal ha celebrado este lunes una reunión presidida por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que, entre otros asuntos, ha informado de 15 propuestas de nombramiento en cargos discrecionales.

Entre estas propuestas se encuentran la de Fiscal Superior de Galicia y la de jefa de la Fiscalía Provincial de Ourense. Para la primera, el Fiscal General del Estado ha propuesto a Carmen Eiró, actual fiscala de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia, y que se convertiría así en la primera mujer Fiscal Superior de Galicia.

Para la jefatura de la Fiscalía Provincial de Ourense, propone la renovación en su cargo de la jefa de la Fiscalía Provincial de Ourense, Eva Regueiro Rodríguez.

Fiscal Carmen Eiró Bouza

Carmen Eiró es fiscal delegada Autonómica de la especialidad de Medio Ambiente y Urbanismo de Galicia desde 2020. No obstante, lleva 20 años llevando esta especialidad ya que en 2005 ya fue nombrada fiscal delegada provincial de Medio Ambiente, Urbanismo, Patrimonio Histórico, Incendios Forestales, Fauna y Flora de Ourense. Cargo desde el que asumió el despacho y tramitación de todos los procedimientos judiciales y diligencias de investigación en la materia en toda la provincia. Es fiscal desde 1998 y está destinada en la fiscalía ourensana.

Desde octubre de 2009 compagina esa función con las de Fiscal de Menores, también en la fiscalía provincial de Ourense, además de llevar procedimientos tramitados en el Juzgado de Instrucción de Bande.

Fiscal Eva Regueiro Rodríguez

Por su parte, Eva Regueiro es fiscal jefa de la Fiscalía Provincial de Ourense desde 2020. Pertenece a la Carrera Fiscal desde 1997. Su primer destino fue la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y posteriormente accedió a la Fiscalía Provincial de Ourense en 1998, donde ha permanecido hasta la actualidad.

Ha llevado los juzgados de O Carballiño, Rivadavia y Xinxo de Limia. De 2001 a 2004 estuvo en la Sección de Personas con Discapacidad y Tutelas, y desde 2005 desempeña la especialidad de Social. En 2006 organizó la Sección Civil y de Protección de Personas con Discapacidad, especialidad que compagina con las labores de jefatura.