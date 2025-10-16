La Xunta prorroga la moratoria al eucalipto hasta 2030, pero añade dos supuestos de nueva plantación

Repoblación de eucalipto en O Cádavo, A Fonsagrada a 22 de abril de 2021, en Lugo, Galicia (España) Carlos Castro - Europa Press

La Consellería do Medio Rural ha decidido "flexibilizar" la moratoria para realizar nuevas plantaciones de eucalipto, una prohibición que expira a finales de 2025 y acaba de prorrogar hasta 2030. Ahora bien, incluye dos supuestos por los que se podrá plantar: reemplazar masas degradadas y sustituir pinos afectados por la zona marrón.

Así lo ha anunciado este jueves la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, en rueda de prensa. La representante autonómica ha defendido la decisión, que tiene "el único fin de aumentar la productividad" del monte gallego y luchar contra el abandono.

Asimismo, ha asegurado que se conseguirá igualmente el objetivo de reducir las masas de eucalipto con la retirada de unas 20.000 hectáreas entre terrenos de Red Natura y franjas secundarias próximas a viviendas.

¿Cuándo estará permitido plantar eucalipto?

Como recuerda Europa Press, la moratoria al eucalipto es parte de la ley de recuperación de tierra agraria de Galicia y estableció la prohibición temporal a nuevas plantaciones de esta especie a partir de julio de 2021 y hasta terminar 2025.

Ahora, se prorroga hasta 2030, pero con dos novedades para crear nuevas masas. Por un lado, se permitirán nuevas plantaciones para sustituir las existentes degradadas, siempre y cuando la parcela inicial se transforme en coníferas o frondosas y la superficie de la nueva plantación a la que se traslade no supere el 75% del eucalipto que había inicialmente.

Esta medida podrá hacerse entre diferentes propietarios, lo que la conselleira destaca que es una novedad respecto a la legislación vigente. El otro 25% debe ser obligatoriamente completado por coníferas o frondosas.

El segundo de los supuestos pasa por ofrecer a los propietarios de pinos afectados por la banda marrón sustituir hasta un máximo del 50% de esas plantaciones por eucalipto durante un turno de corta. Se tendrá que reforestar el otro 50% restante con cualquier especie de coníferas o frondosas.

El Gobierno gallego estima que hay unas 30.000 hectáreas de pino con esta enfermedad. Asimismo, el director xeral de Planificación e Ordenación Forestal, José Luis Chan, ha puesto como ejemplo de masas degradadas de eucaliptales en la comarca de O Morrazo (Pontevedra).

Más de 1.100 sanciones

La conselleira ha señalado que para tomar esta medida se ha optado por "escuchar al sector". Así, justifica que el objetivo de su decisión es una "adecuada" gestión forestal, centrada en la productividad "de cada metro cuadrado", garantizar la biodiversidad y luchar contra abandono de tierras agrarias y forestales.

Por otro lado, ha aclarado que la Consellería do Medio Rural deberá permitir estas nuevas plantaciones, con un plazo de tres años para las sustituciones. Aclara que estos supuestos de replantaciones no pueden darse en zona de Red Natura.

Además, ha asegurado que en 2026 se va a "incidir especialmente" en la retirada de eucaliptales y otras plantaciones no permitidas de franjas secundarias. Al respecto, ha garantizado que persiguen los incumplimientos y que llevan más de 1.100 sanciones desde 2022.

Aumento de hectáreas de eucalipto durante la moratoria

Esta misma semana, la Fundación Arume, que aglutina la cadena de valor de la madera, insistió en la necesidad de prolongar la prohibición "con el objetivo de garantizar una planificación territorial sostenible y coherente con la estrategia del Plan Forestal de Galicia".

Recordaron a la Xunta que uno de los objetivos reconocidos por el gobierno gallego era cumplir con una de las directrices marcadas en el Plan Forestal de Galicia 2021-2040: el de rebajar en un 5% la superficie de eucalipto en el horizonte del 2040, lo que implicaría reducir su presencia en unas 20.000 hectáreas.

En cambio, los datos del Inventario Forestal Continuo de Galicia (IFCG) de 2023 ya arrojaban un aumento de la superficie de las plantaciones de eucalipto: la superficie cubierta por esta especie ocupa 419.051 hectáreas 6.000 hectáreas más que en 2022. Además, denunciaron que parte de esta expansión ocurre en espacios naturales protegidos.

BNG: "Un despropósito"

La diputada del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Montse Valcárcel, ha tachado de "despropósito" la "pseudomoratoria" del eucalipto anunciada por la Consellería do Medio Rural. La nacionalista considera que o bien "no se entendió nada la problemática forestal que existe" en Galicia o "no se quiere entender, directamente"

"Lo único que se va a conseguir es que donde no había eucalipto y había pinos, al no resolver el problema que había con las plagas en las zonas de las bandas rojas y marrones, los va a llevar a que directamente, incentivados por la Consellería, se plante eucalipto", ha reprochado Valcárcel.

Además, ha reprochado que aún "está sin publicar el inventario forestal continuo de 2024". Por este motivo, ha recordado, no están trabajando con "cifras reales" que, ha añadido, "son todavía superiores a lo que ya intuíamos" y que "no cumple para nada el propio plan forestal". "Esta pseudomoratoria no es el camino", ha concluido.