Grande-Marlaska, en Vigo: "La detención de los miembros de la Flotilla ha sido sin ningún motivo"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha lamentado la detención "sin ningún motivo" de los miembros de la Flotilla que llevaban ayuda humanitaria a los refugiados palestinos y ha avanzado que la actuación de Israel podría conllevar "responsabilidades por vulneración de la legislación internacional".

Estas declaraciones las ha realizado a la finalización de los actos del Día de la Policía, que se han celebrado este jueves en Vigo ante los medios de comunicación después de que Israel haya interceptado en las últimas horas los barcos de la Global Sumud Flotilla cerca de Gaza y en la que navegaban cerca de 30 españoles, dos de ellos gallegos.

Marlaska ha puesto en valor su acción humanitaria y ha destacado la labor que llevan a cabo poniendo "en primer plano la dignidad del ser humano" y con "la única voluntad de llevar ayuda humanitaria" ante el genocidio que sufre el pueblo palestino. Además, ha añadido que el Gobierno está trabajando en que "sean respetados" sus derechos" y "retomen su libertad".

Sobre las posibles actuaciones judiciales, el ministro del Interior ha declarado que hay que dejar que "puedan tener el desarrollo" y que podrían conllevar "algunas responsabilidades por vulneración de la legislación internacional, tanto del mar como de derechos fundamentales".

Preguntado por las críticas de sus socios de Gobierno, Sumar, sobre la "poca implicación" del Ejecutivo central con los miembros de la Flotilla, ha reivindicado el papel del presidente, Pedro Sánchez, respecto a la "tragedia" y ha recordado que España ha sido uno de los primeros países europeos que reconoció el Estado palestino.

Marlaska también ha incidido en la necesidad de "tener más efectivos" para tener "más seguridad y mejor trabajo", algo en lo que está trabajando el Gobierno, y ha destacado los casi 11.000 agentes de Policía que ha ganado el cuerpo desde la llegada de Sánchez al Gobierno, que sigue trabajando según las necesidades, ha apuntado.