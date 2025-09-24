El PPdeG pide a Europa que medie para que el Gobierno facilite a la Xunta el expediente de la AP-9

El eurodiputado del PPdeG, Adrián Vázquez, ha solicitado a la Defensora del Pueblo Europeo que medie para que el Gobierno de España entregue a la Xunta de Galicia el expediente de la AP-9, en el que la Comisión Europea advierte de irregularidades en la prórroga de la concesión de la autopista hasta 2048 acordada por Aznar en el 2000.

Vázquez le ha realizado la consulta a Teresa Anjinho durante la celebración de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo. También lo ha hecho por escrito y, según aseguran los populares gallegos, la Defensora del Pueblo Europeo se ha comprometido a analizarlo.

"En Galicia tenemos una situación compleja con la AP-9, una autopista sobre la que llevamos años desde el Gobierno autonómico exigiendo al Gobierno central que nos explique qué alegaciones ha presentado a la Comisión Europea, por ahora sin respuesta", ha expuesto el eurodiputado popular.

Vázquez le ha explicado que el PPdeG ya solicitó recientemente a la Comisión Europea que aportara esa información, dado que el Gobierno de Sánchez no la quiere dar. "Y por eso deseamos que al menos sea usted quien exija a la Comisión que el Gobierno gallego sepa en qué situación está la AP-9, qué es lo que ha dicho el Gobierno de España y cuál es la respuesta de las instituciones europeas", le ha pedido el eurodiputado gallego a modo de mediación.

Cabe recordar que, recientemente, la Xunta anunció que también por su parte volverá a exigir al Gobierno central el expediente y, si no hay respuesta, acudirá a la vía judicial. "Este expediente se instruye desde hace seis años y de él no sabemos absolutamente nada, a pesar de que Galicia es parte implicada", lamentó la responsable autonómica de Infraestructuras, María Martínez Allegue.