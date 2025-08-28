Operación Retorno en Galicia: El 061 recuerda la importancia de la colaboración ciudadana en los accidentes

Este jueves, 28 de agosto, se inicia la Operación Retorno tras las vacaciones de verano, por lo que desde la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 han lanzado una serie de recomendaciones, además de incidir en la importancia de la colaboración ciudadana en los accidentes de tráfico.

Ante el aumento del tráfico en estas fechas, y de la probabilidad de accidentes, desde el 061 aconsejan tener en cuenta las siguientes medidas en el caso de encontrarse con un accidente ya que la intervención adecuada puede ayudar a salvar vidas y evitar lesiones muy graves de las personas heridas.

En primer lugar, señalan que, antes de auxiliar en un accidente, se debe aparcar el vehículo en un lugar seguro, lejos del siniestro, y encender las luces de emergencia, además de nunca poner en riesgo la propia vida.

Se debe usar ropa reflectante de alta visibilidad e indicar el lugar del accidente con los triángulos de señalización o las luces de emergencia reglamentarios. También se debe llamar lo antes posible al 061, donde los profesionales médicos de la Central de Coordinación indicarán cómo proceder con los posibles heridos mientras los recursos asistenciales se desplazan hasta el lugar.

Es necesario facilitar el emplazamiento exacto del lugar del accidente y el estado de los heridos, para que se puedan enviar los recursos sanitarios necesarios, que dependerán de la gravedad del siniestro. Además, salvo riesgo de incendio o nuevas colisiones, no se debe mover a los heridos, ya que eso podría agravar las lesiones.

Por último, se recomienda apagar las luces y retirar las llaves del vehículo accidentado y observar posibles peligros, como el derrame de sustancias peligrosas, incendios y cables eléctricos, entre otros.

Balance de la Operación Retorno de 2024

Desde Urxencias Sanitarias de Galicia-061 han reportado el balance de la Operación Retorno del verano del año pasado, en el que se asistió a 56 personas en 44 accidentes de tráfico en las carreteras gallegas en el periodo que va desde las 15:00 horas del viernes, 30 de agosto, hasta las 23:59 horas del domingo, 1 de septiembre.

La Central de Coordinación recibió en ese plazo 59 llamadas por accidentes de tráfico. En cuanto a las personas atendidas, la proporción de hombres y mujeres fue del 61% y del 39%, respectivamente. Respecto a las edades, el 33% tenían entre 40 y 54 años de edad.

A Coruña fue la provincia que registró más accidentes, con un total de 21 siniestros; le sigue Pontevedra, con 14; Ourense, 6; y Lugo, 3.