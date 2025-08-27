Visita de los Reyes a Galicia: reuniones con alcaldes, ganaderos y afectados por los incendios en Ourense

Este jueves, los Reyes de España visitarán la provincia de Ourense, la más afectada de Galicia por la ola de incendios que ha tenido lugar este mes de agosto, para conocer de primera mano la magnitud de los daños, escuchar las demandas de los vecinos y trasladar un mensaje de apoyo y solidaridad.

Esta visita oficial arrancará a las 12:00 horas en el Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, donde Felipe VI y Letizia se reunirán con los alcaldes de los municipios más afectados y representantes de los distintos equipos que participan en la emergencia.

Posteriormente, la comitiva se trasladará a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera y tendrán un encuentro con propietarios y trabajadores del sector primario.

La jornada concluirá con la visita a la parroquia de Medeiros, en el concello de Monterrei, donde Felipe VI y Letizia tendrán la oportunidad de conversar con vecinos afectados por los incendios.

Además de Galicia, los reyes visitarán las otras dos comunidades autónomas afectadas por el fuego, Castilla y León y Extremadura. En la jornada del miércoles, se desplazarán al Parque Natural Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto (Zamora) y al Parque de las Médulas (León). El viernes, viajarán a Extremadura.

Fondo de emergencia

Por su parte, la Fundación Reina Sofía ha activado un fondo de emergencia para contribuir a la recuperación medioambiental y social tras los incendios forestales registrados recientemente en distintas zonas de España.

Dotado inicialmente con 50.000 euros, este fondo se destinará principalmente a labores de reforestación en la provincia de Ourense, en una primera acción.

Las principales tareas a las que llegará la ayuda son la reforestación, atención a la fauna afectada y otras acciones de recuperación ecológica, con especial atención a aquellos daños que habitualmente no están cubiertos por seguros ni por los fondos de emergencia de las administraciones públicas.