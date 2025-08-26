El Gobierno declara 'zona catastrófica' territorios de 16 de las 17 CC.AA., Galicia entre ellas

Un bombero trabaja para la extinción del incendio en A Pobra de Brollón, Lugo. Carlos Castro - Europa Press

El Consejo de Ministros ha acordado este martes la declaración de "zonas afectadas por emergencia" territorios de 16 de las 17 comunidades autónomas, Galicia entre ellas.

Se trata de emergencias ocurridas entre el 23 de junio y el 25 de agosto provocadas por 113 incendios y cinco danas. La única excluida ha sido el País Vasco.

"Aunque el episodio de emergencia no ha concluido, es evidente que estamos ante una de las mayores catástrofes medioambientales de los últimos años y que los daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados, sin duda alguna, son elevados", ha explicado en rueda de prensa el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la reunión del Consejo de Ministros.

Marlaska ha destacado la importancia de abrir el mecanismo de ayuda para los damnificados "cuanto antes para que puedan recuperar cierta normalidad", pero ha incidido en alusión a los incendios que la "emergencia aún no se ha dado por cerrada". "Estas instituciones van a tener en todo momento a su lado a su Gobierno y van a tener todas las ayudas necesarias para conseguir la mayor recuperación posible de las zonas afectadas por la catástrofe", ha garantizado el ministro.