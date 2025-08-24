Protección Civil señala una "evolución favorable" de los incendios en Galicia con 15 todavía activos

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, informa a los medios del desarrollo del CECOD Jesús Hellín - Europa Press

La directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ha señalado que se está ante un "escenario favorable" en cuanto a la evolución de los incendios que afectan a distintas provincias, pero ha insistido en que dichos avances son "muy lentos" y en que continúan activos un total de 15 fuegos.

En la rueda que ha ofrecido tras la reunión celebrada por el Comité Estatal de Coordinación y Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Sistema Nacional de Protección Civil (CEDOD), Barcones ha especificado que 14 de esa quincena de incendios están en nivel dos, ya han sido estabilizados los de Larouco y Oímbra (Ourense) y siete se han dado por controlados.

Durante la pasada noche han continuado mejorando las condiciones para en la parte de las provincias de León y de Zamora y se han podido "dar por estabilizados los líneas de control en extensos perímetros", si bien aún hay "posibilidades de reproducción" del fuego.

En concreto, la Unidad Militar de Emergencias (UME) está trabajando en un total de nueve incendios, siete de los cuales están activos y también continúan con sus labores en los de Larouco y Oimbra, pese a su estabilización.