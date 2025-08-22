La prealerta por sequía se mantiene en Galicia: las lluvias llegarán a Ourense la próxima semana

Galicia continúa en prealerta por sequía y la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha vuelto a llamar a un consumo prudente, con la posible llegada de lluvias generalizadas la semana que viene.

En el caso de la provincia de Ourense, la más afectada por la ola de incendios de este mes de agosto, una de las mayores de la historia de la comunidad, habrá que esperar al menos hasta el miércoles para recibir chubascos significativos, según las previsiones que maneja la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a los medios, después que la sede de Augas de Galicia albergase este viernes el encuentro de la Oficina Técnica da Seca, encargada de analizar y hacer seguimiento de la situación de sequía en la comunidad.

En esta coyuntura, el estado de prealerta seguirá en los sistemas del Río Lérez, en la provincia de Pontevedra, y en Río Grande, en Camariñas.

"A partir del domingo puede llover en algunas zonas, pero esperamos que a partir del miércoles también lo haga en las áreas afectadas de Ourense, lo que nos vendría muy bien a todos", ha explicado Vázquez.

Calidad del aire

En lo que se refiere a la calidad del aire, la conselleira ha destacado que es "favorable" o "buena" en casi todas las estaciones de medición de la comunidad. Las excepciones, todas en Ourense, son las estaciones del Campus debido al contaminante SO2; Gómez Franqueira con calidad mala debido al contaminante PM25; y Xinzo de Limia con calidad mala debido al contaminante PM10.

Estas partículas pueden provocar irritaciones en los ojos, nariz, garganta y pulmones, además de dolores de cabeza, molestias torácicas y dificultades respiratorias.

Por ello, Vázquez ha incidido en las recomendaciones s a la población seguir algunas medidas preventivas, como evitar el ejercicio físico al aire libre y utilizar mascarillas.

"La calidad del aire en Galicia es buena. En A Rúa mejoró, pero eso no quiere decir que no tengamos que estar en alerta y reiterar a los vecinos que no hagan ejercicio físico, que pongan mascarillas, sobre todo los que son más vulnerables", ha añadido.

Barreras de contención

Respecto al tema central de la reunión, el gerente de Augas de Galicia, Gonzalo Mosqueira, ha señalado que el organismo tiene previstas medidas para actuar en caso de que la calidad del agua de los ríos se vea afectada por el arrastre de tierra desde zonas calcinadas.

Ha detallado Mosqueira que se podrían instalar barreras de contención y movilizar más recursos desde la administración pública si se produjeran estos arrastres. En cuanto a los sistemas fluviales gallegos, el gerente confirmó que, por ahora, se mantendrá el nivel de prealerta.