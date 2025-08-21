Ofrecido por:
Estabilizado el incendio de Carballeda de Avia (Ourense), con lo que bajan a cinco los focos activos
El incendio ha afectado a unas 4.000 hectáreas, parte de ellas en los municipios de Avión, Melón, Leiro y Ribadavia
La Consellería de Medio Rural informa de que se ha dado por estabilizado el incendio que afectaba al municipio ourensano de Carballeda de Avia, con lo que bajan a cinco los focos activos este jueves.
El incendio se originó el viernes 15 en la parroquia de Vilar de Condes y acabó por unirse a otro foco registrado el mismo día en la localidad de Beade, en la parroquia de As Regadas.
Según las últimas estimaciones, el incendio ha afectado a unas 4.000 hectáreas, parte de ellas en los municipios de Avión, Melón, Leiro y Ribadavia.
Trabajan en la zona tres técnicos, 73 agentes, 125 brigadas, 79 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 12 aviones.