Helicóptero bombardero trabaja para extinguir el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo

Helicóptero bombardero trabaja para extinguir el fuego, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo Carlos Castro - Europa Press

Ofrecido por:

Galicia

Estabilizado el incendio de Carballeda de Avia (Ourense), con lo que bajan a cinco los focos activos

El incendio ha afectado a unas 4.000 hectáreas, parte de ellas en los municipios de Avión, Melón, Leiro y Ribadavia

Información relacionada: Los incendios arrasan Galicia con más de 88.000 hectáreas quemadas, principalmente en Ourense

Publicada

La Consellería de Medio Rural informa de que se ha dado por estabilizado el incendio que afectaba al municipio ourensano de Carballeda de Avia, con lo que bajan a cinco los focos activos este jueves.

Alerta en Galicia tras los incendios por la llegada de la lluvia: Puede tener efectos perniciosos

El incendio se originó el viernes 15 en la parroquia de Vilar de Condes y acabó por unirse a otro foco registrado el mismo día en la localidad de Beade, en la parroquia de As Regadas.

Según las últimas estimaciones, el incendio ha afectado a unas 4.000 hectáreas, parte de ellas en los municipios de Avión, Melón, Leiro y Ribadavia.

Trabajan en la zona tres técnicos, 73 agentes, 125 brigadas, 79 motobombas, cuatro palas, dos unidades técnicas de apoyo, 10 helicópteros y 12 aviones.